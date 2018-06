Ambulanza bloccata dalle auto in sosta | muore un uomo a Genova

Ambulanza bloccata dalle auto in via Capraia - muore un 60enne | : Sul decesso avvenuto ieri sera gli agenti della polizia Locale hanno redatto una dettagliata segnalazione alla Procura, che potrebbe aprire un fascicolo di indagine

Genova - Ambulanza bloccata da auto in sosta : muore 60enne - tra le vetture anche la sua : Per mancanza di spazio nella zona non è riuscito a transitare neppure il carro attrezzi chiamato dagli agenti della polizia locale per portare via le auto. Quando i soccorsi sono riusciti a raggiungere a piedi la casa del sessantenne vittima di un malore, per l'uomo non c'era più niente da fare.Continua a leggere

Genova - Ambulanza bloccata da auto in sosta vietata/ Muore uomo : era il proprietario di una delle automobili : Genova, ambulanza bloccata da auto in sosta vietata, Muore uomo: era il proprietario di una delle automobili parcheggiate male. L'episodio si è verificato nella serata di mercoledì(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 14:27:00 GMT)

A Genova un'Ambulanza rimane bloccata da auto parcheggiate - uomo non riceve soccorso e muore : L'ambulanza e l'auto medica del 118 vengono rallentate da auto mal posteggiate e da una catena che delimita un parcheggio e così, quando i soccorsi riescono a raggiungere a piedi la casa di un sessantenne vittima di un malore per l'uomo non c'è più niente da fare.Sul decesso avvenuto ieri sera a Castelletto gli agenti della polizia locale hanno redatto una dettagliata segnalazione alla procura della repubblica che potrebbe ...

"Ambulanza bloccata dalle auto in sosta selvaggia" : muore un uomo : Un uomo di 60 anni ha perso la vita mercoledì sera in via Capraia, a Castelletto, quartiere residenziale situato sulle alture che sovrastano il centro storico di Genova. Ambulanza bloccata da auto in sosta Le...

Caos movida a Bagnoli - Ambulanza bloccata tra la folla : Le luci e la musica sembrano bombardare piazza Bagnoli. Da una delle 'sette discoteche in meno di due chilometri' su via Coroglio esce un'ambulanza. Il suono della sirena si sente appena, coperto dal ...

Caos movida a Bagnoli - l'Ambulanza resta bloccata tra la folla : Le luci e la musica sembrano bombardare piazza Bagnoli. Da una delle 'sette discoteche in meno di due chilometri' su via Coroglio esce un'ambulanza. Il suono della sirena si sente appena, coperto dal ...

Caos movida a Bagnoli - Ambulanza bloccata : Le luci e la musica sembrano bombardare piazza Bagnoli. Da una delle 'sette discoteche in meno di due chilometri' su via Coroglio esce un'ambulanza. Il suono della sirena si sente appena, coperto dal ...

Caos movida a Bagnoli - Ambulanza bloccata : Le luci e la musica sembrano bombardare piazza Bagnoli. Da una delle 'sette discoteche in meno di due chilometri' su via Coroglio esce un'ambulanza. Il suono della sirena si sente appena, coperto dal ...

Ambulanza bloccata a Ischia - turista muore. La verità di Rocco Barocco : «Avevo io le chiavi del lucchetto» : Inviato a Ischia Nel negozio sulla piazzetta di Sant?Angelo, Rocco BaRocco osserva la porzione di Ischia che gli piace di più e ripensa alla vicenda dell?altra sera. Accetta di...

Ambulanza bloccata da un palo - turista muore a Ischia. Rocco Barocco : "Ho aperto io il lucchetto" : Ce le aveva Rocco BaRocco le chiavi del lucchetto che ha bloccato il passaggio all'Ambulanza sulla quale viaggiava la donna di 76 anni anni, poi deceduta a Sant'Angelo di Ischia. Ma lo stilista ci tiene a spegnere le polemiche e in un'intervista a Il Mattino di Napoli fa sapere:"La vicenda dell'altra sera non ha nulla a che vedere con il lucchetto. Lo ribadisco, si tratta di una maniera per tutelare Sant'Angelo che io condivido. Non c'entra ...

ISCHIA - MORTA TURISTA : Ambulanza bloccata DA UN PALETTO?/ Anche il Sindaco respinge accuse : ISCHIA, AMBULANZA BLOCCATA da transenna: TURISTA muore in hotel dopo malore. Scattano le polemiche sulle presunte responsabilità dei soccorsi, giunti 20 minuti dopo.(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 23:00:00 GMT)

Ambulanza bloccata dal paletto dissuasore - la Procura di Napoli apre un'inchiesta : I carabinieri dalla compagnia di Ischia, su disposizione della Procura della Repubblica di Napoli, hanno posto sotto sequestro la salma dell'anziana tedesca, G.H. 77 anni, deceduta ieri sera all'...

Ambulanza bloccata dal paletto dissuasore - turista muore in hotel a Ischia : Tragedia a Ischia. Una turista tedesca di 76 anni che alloggiava all'hotel Miramare di Sant'Angelo ha accusato un malore intorno alle 21. Il personale dell'albergo ha immediatamente...