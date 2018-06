Ambiente | oggi l’Ocean Sampling Day | il test globale sulla salute degli oceani

Ambiente : oggi è la giornata mondiale delle tartarughe marine : Sono decine di migliaia le tartarughe che ogni anno entrano accidentalmente in contatto con gli attrezzi da pesca nelle acque italiane. Molte non sopravvivono. Le aree più a rischio sono l’Adriatico, che rappresenta una fondamentale area di alimentazione, lo Ionio, lo stretto di Sicilia e il basso Tirreno. Altre, pensando che sia cibo, si nutrono di rifiuti di plastica finiti in mare. Cercano spiagge adatte alla nidificazione, ma nel loro ...

Giornata Mondiale dell’Ambiente : a Milano inaugurata oggi la 20ª Casa dell’Acqua [GALLERY] : 1/9 ...

Ambiente : oggi il Bioparco di Roma dedica una giornata al mondo delle foreste : oggi il Bioparco di Roma dedica una giornata tematica all’avvincente mondo delle foreste. Dalle ore 11.00 alle 17.00 le famiglie saranno coinvolte in giochi tematici e laboratori interattivi sulle specie che abitano le foreste, con l’obiettivo di veicolare informazioni sulle tipologie di foresta del Pianeta e sulle cause della deforestazione, sulle caratteristiche delle specie animali che vi abitano – tra cui tigri, elefanti, leoni ...

Il ciclismo a sostegno dell’Ambiente : speciale maglia del Team Sky per appoggiare la lotta all’inquinamento plastico degli oceani : Chris Froome, il 33enne campione di ciclismo del Team Sky, fresco vincitore del Giro d’Italia e della Vuelta di Spagna, indosserà una speciale divisa al prossimo Tour de France. Froome e compagni indosseranno delle maglie che sosterranno la campagna Ocean Rescue allo scopo di contribuire a sensibilizzare le persone sulla lotta all’inquinamento degli oceani. Le divise, che presentano un’orca sul retro, sono state create utilizzando esclusivamente ...

Ambiente - a Milano arriva il ‘Plogging’ : la corsa che ripulisce la città : Una corsa speciale per ripulire le sponde del Naviglio e unire sport e senso civico. Questo lo spirito alla base dell’evento che Retake Milano ha annunciato oggi a Palazzo Marino. L’appuntamento è per sabato 28 aprile alle ore 9: i blocchi di partenza ideali sono fissati davanti alla chiesa di San Cristoforo, sull’Alzaia Naviglio Grande, dove, grazie a Retake Milano e Retake Buccinasco Verde Pisello e Milano da Vedere si darà il via al primo ...