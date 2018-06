Ambiente | Lazio | primo passo verso la riforma del sistema delle aree protette

Ambiente : la Regione Lazio aderisce alla Settimana europea dei parchi dal 18 al 27 maggio : La Regione Lazio aderisce con i suoi parchi alla Settimana europea dei parchi in programma dal 18 al 27 maggio. L’iniziativa è nata per celebrare il giorno in cui venne istituito in Svezia il primo parco europeo, il 24 maggio 1909. Decine le attività in programma per diffondere la conoscenza della rete di aree protette laziali di grande pregio paesaggistico e di alto valore ambientale, importantissime nella conservazione e nel riequilibrio della ...

Ambiente & Salute - Greenpeace : fare luce sulle formulazioni commerciali a base di glifosato : Commentando l’annuncio dell’Istituto Ramazzini sul nuovo studio a lungo termine sul glifosato, per dare risposte sui possibili impatti sulla Salute ad esso legati, incluso il suo potenziale cancerogeno, la responsabile della campagna agricoltura di Greenpeace Italia Federica Ferrario afferma: “L’aspetto importante di questo studio è che vuole essere totalmente indipendente e che ha lo scopo di verificare, piuttosto che nascondere, gli ...

Se le agevolazioni fiscali fanno male all'Ambiente. Report del Senato : Quanto alle forme di sostegno all'economia sfavorevoli all'ambiente, oltre il 97% è costituito da sconti fiscali, mentre appena il 3% è dato da trasferimenti diretti. 'Un fenomeno che necessita di ...

Amianto - dossier di LegAmbiente : “In Italia bonificato il 2% degli edifici. Lazio e Trentino non hanno piano di rimozione” : Ventisei anni dopo l’approvazione della legge che prevedeva la rimozione dell’Amianto dagli edifici, solo il 2% delle strutture è stato bonificato. E il dato è per difetto, visto che alcune Regioni non hanno nemmeno completato le attività di censimento. È la fotografia scattata dall’ultimo rapporto Liberi dall’Amianto, realizzato da Legambiente e presentato in occasione della Giornata mondiale delle vittime ...

Lazio - LegAmbiente : “Erosione costiera devastante nelle spiagge” : “Da più parti sulla costa laziale, sono arrivate nei ultimi periodi le segnaLazioni di spiagge fortemente devastate dall’erosione invernale, tanto da aver lasciato arenili senza sabbia e strutture balneari quasi in acqua. A Fregene, nel comune di Fiumicino, le immagini più impattanti del fenomeno”. Così Legambiente Lazio in una nota in cui “chiede alla Regione l’immediata convocazione di un tavolo tecnico per poter ...