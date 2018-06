Ambiente | Arpa Piemonte | “La qualità dell’aria migliora | ma il limite di PM10 è ancora

Ambiente - Serracchiani : “L’Arpa Fvg indipendente e qualificato” : “L’Agenzia regionale per la protezione dell’ Ambiente è un organismo tecnico indipendente , e questa terzietà è una garanzia per gli stessi decisori politici, che hanno così tracciati i confini entro cui muoversi. Nel caso del Friuli Venezia Giulia l’Arpa ha potuto avvalersi della direzione di Luca Marchesi, che e’ stata professionale e autonoma”. Lo afferma la deputata ed ex presidente della Regione, Debora ...

Ambiente Calabria - balneazione 2018 : Arpacal comunica un punto non conforme a Scalea ed uno Praia a Mare : Il servizio tematico Acque del Dipartimento provinciale di Cosenza dell’ Arpacal ha trasmesso questa mattina a due comuni costieri della provincia di Cosenza il risultato delle analisi del monitoraggio delle acque di balneazione effettuate il 22.05. 2018 che hanno dato esito di non conformità rispetto ai parametri previsti dal decreto legislativo 116 del 2008. Si tratta del: Comune di Scalea , interessato nel punto denominato Hotel Parco dei ...

Sicilia : Trizzino (M5S) - assunzioni Arpa grande vittoria per Ambiente : Palermo, 27 apr. (AdnKronos) - “Da anni finalmente una norma di giustizia a tutela dell’ambiente, grazie alla quale verranno aperti i concorsi pubblici per il reclutamento di nuovo personale qualificato all’interno dell’agenzia per l’ambiente Arpa. Una volta tanto i giovani laureati, non dovranno sc