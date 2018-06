Amadeus | proiezione evento musicata e cantata dal vivo del film di Miloš Forman

ilfattoquotidiano

: “Mediocri di tutto il mondo, io vi assolvo!”. Suonava così il finale capolavoro di uno dei film eterni del compiant… - italianaradio1 : “Mediocri di tutto il mondo, io vi assolvo!”. Suonava così il finale capolavoro di uno dei film eterni del compiant… -

(Di giovedì 21 giugno 2018) “Mediocri di tutto il mondo, io vi assolvo!”. Suonava così il finale capolavoro di uno deieterni del compianto, quell’assoluto come tale fu il genio di Mozart. Ed è proprio per celebrare il grande regista ceco scomparso due mesi fa che l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia ha deciso di organizzare due serate (ieri 20 e oggi 21 giugno) “”: ladella versione Director’s Cut del(2002, la prima è datata 1984)daldall’Orchestra e dal Coro dell’Accademia di Santa Cecilia. Sul podio a trionfare seguendo le gestualità che furono di Wolfganglo svizzero Ludwig Wicki, compositore e direttore innovativo particolarmente attento al rapporto fra cinema e musica. Fra le sue invenzioni, infatti, è la 21st Century Orchestra and Chorus fondata nel 1999 con la quale spesso si è trovato a eseguire live concert di ...