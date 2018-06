Alvin prossimamente con un nuovo game show su Canale5?

lanostratv

(Di giovedì 21 giugno 2018)testa unprogramma perGrandi manovre a. Si sa, l’estate è tempo di sperimentazioni e novità così Mediaset sta pensando ad una nuova trasmissione per la rete ammiraglia. Si tratta di un, probabilmente previsto per la fascia preserale della primavera 2019. Il quiz in questione, come riporta TvBlog, è una coproduzione dell’azienda di Cologno Monzese e Endemol Shine. Si tratta di The Moneydrome. Il gioco prevede una serie di domande poste a una coppia di concorrenti. A seconda del tema che verrà trattato, la scenografia cambierà con ambientazione consona all’argomento. Oggi, a Londra, è stata registrata la puntata zero delloe al timone non vi era l’attuale re dei quiz diGerry Scotti, a cui è stata affidata la supervisione della prova, bensì un volto decisamentea questo genere televisivo: infatti il format è stato testato con la ...