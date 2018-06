Altro che Cristiano Ronaldo | il più bello dei Mondiali di Russia 2018 è Rurik Gislason

Maltempo - Altro che “Solstizio d’Estate” : alluvione lampo a Malta per un violentissimo temporale - auto sott’acqua [FOTO e VIDEO LIVE] : 1/9 ...

Altro che sessisti - a Bolzano hanno un problema col senso dell'umorismo : La provincia di Bolzano ha incaricato di promuovere il turismo in loco un'agenzia che, dopo lungo cogitare, se n'è uscita con questa campagna: una signora bionda in felpa, sdraiata su una roccia con una montagna sullo sfondo (credo il Sella) e nel cielo lo slogan "Ho fatto la prova costume... ... me

“Un Altro!”. Il Boss delle torte - che trasformazione! Ecco il ‘nuovo’ Buddy Valastro : È conosciuto come il Boss delle torte: è Buddy Valastro, il pasticciere e personaggio televisivo italo americano che è diventato famoso per le sue creazioni che prendono vita nel negozio-laboratorio Carlo’s Bakery Shop aperto nel 1994. Il Boss delle torte è anche il titolo del seguitissimo reality show incentrato sull’attività della famiglia Valastro, che è di origini siciliane e pugliesi e che è specializzata nella confezione ...

Altro che Faraoni - ai Mondiali comandano gli Zar! La Russia concede il bis : Egitto ko dopo 3 sberle : La Russia comanda a San Pietroburgo e s’impone contro l’Egitto: la nazionale di casa ora è la padrona del girone A Con la partita tra Russia ed Egitto è iniziato ufficialmente il secondo turno della fase a gironi dei Mondiali 2018. Il match tra i padroni di casa e la squadra di Salah finisce sul risultato di 3-1, decidendo in parte le sorti delle squadre che potrebbero aggiudicarsi il passaggio del turno del gruppo A. dopo i ...

Conte e Di Maio 'bacchettano' Salvini : "Altro che rom - censimento sui raccomandati" : L'idea di Matteo Salvini di schedare le popolazioni rom in Italia ha aperto un dibattito molto acceso, sui...

“Hanno ucciso anche a lui”. Dopo XXXTentacion - un Altro cantante ammazzato. Colpi di pistola. L’omicidio a poche ore dalla morte del rapper : Il mondo della musica è rap è sotto choc. Dopo l’assassinio del rapper XXXTentacion, compiuto nel corso della notte passata a Miami, le cronache musicali statunitensi registrano un altro episodio analogo, questa volta avvenuto a Pittsburgh, in Pennsylvania. Il rapper Jimmy Wopo, ventunenne astro nascente dell’hip hop a stelle e strisce, è stato ferito mortalmente nel corso di una sparatoria avvenuta a Middle Hill, uno dei ...

Matteo Renzi - Altro che 'semplice senatore' : la poltrona pesantissima che si prende : Aveva detto che sarebbe stato 'un semplice senatore ', Matteo Renzi . Ma non sarà davvero così. Perchè 'il bomba' dovrebbe entrare in gioco in almeno due commissioni parlamentari : una è quella per ...

Allerta Meteo - Altro che Solstizio d’Estate : il maltempo continua - forti temporali al Centro/Sud : 1/5 ...

Jimmy Wopo morto - un Altro rapper ucciso in Usa poche ore dopo xxxtentacion : Una tragica costante, quella del giovane sangue versato nella patria del rap: a poche ore dalla morte del giovane artista trap xxxtentacion in Florida, il 21enne rapper emergente Jimmy Wopo è stato ...

Altro che ritorno di fiamma! Nina Moric "asfalta" Favoloso - ma i post spariscono : Altro che ritorno di fiamma. E' finita la storia tra Luigi Mario Favoloso e Nina Moric. A differenza di quanto lasciava intendere

“Questo no - non esiste”. Uno contro l’Altro - prima occasione di scontro. Che succede tra 5 Stelle e Lega : Un censimento. Anzi un'”anagrafe”. Meglio ancora “una ricognizione”. Quindi il dietrofront: “Nessuna schedatura”. Non si placa la polemica innescata ieri dal vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini, che ai microfoni di Telelombardia ha detto di aver predisposto “una ricognizione sulla situazione rom in giro per l’Italia per vedere chi come e quanti” sono. ...

Da Avanti Un Altro a Forum : ecco quanto percepisce il pubblico che partecipa in studio : Anche se restano top-secret le quote sborsate da spettacoli come Verissimo, Mattino5, Pomeriggio5 , si sa che la parcella richiesta da alcuni personaggi come Karina Cascella o Francesca De Andrè , ...

Ballottaggio-story in provincia di Imperia - mai ribaltoni nel capoluogo : Altroché Sanremo e Ventimiglia foto : ... con il 43,5%: Due settimane di ulteriore campagna elettorale molto aggressiva di tutte le forze compatte pro-Borea consentirono all'imprenditore prestato alla politica di effettuare un clamoroso ...

E se ci fosse qualche Altro contendente del mondiale oltre a Vettel? : Uno dei Gran Premi [VIDEO] più affascinati dell'anno, quello del Principato di Monaco, è andato in scena nella giornata di ieri ed è terminato con la vittoria di Daniel Ricciardo. La gara Si era capito gia' dalle prove libere del giovedì che le RB14 avevano un altro passo di gara. L'australiano Daniel Ricciardo e Max Verstappen avevano cominciato a dettare tempi fantastici a ogni giro e si era potuto evincere che sarebbe stato difficile per ...