Al volante senza avere la patente | e in più sotto l' effetto di alcol o droga

Lui sorpreso al volante senza patente - lei mentre getta l'eroina in una siepe - ai domiciliari una coppia di Scorrano : Quando sono stati fermati dai carabinieri del Norm – aliquota operativa della compagnia di Maglie, uno è stato trovato senza patente, l’altro ha cercato di buttare in una siepe l’eroina “Brown sugar”. Per entrambi è scattato l’arresto, in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A finire nei guai, anzi ai domiciliari, sono Giovanni Verardi, 50enne di Scorrano e una compaesana Gloria Fracasso, 46enne.--I ...