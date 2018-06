Al Garante non piace il telemarketing selvaggio di Wind e Tre

Conte - il Garante in stile dc : «Non sarò impolitico» : Un ufo atterra sul Colle. E si sente subito a casa. «Questo è più democristiano di noi!», esclama un funzionario del Quirinale. Un po' ha ragione. A Giuseppe Conte, che...

Conte - il Garante in stile dc : 'Non sarò impolitico' : Un ufo atterra sul Colle. E si sente subito a casa. 'Questo è più democristiano di noi!', esclama un funzionario del Quirinale. Un po' ha ragione. A Giuseppe Conte, che fino a ieri era il perfetto ...

Rousseau - Garante privacy : 'Sicurezza non testata' : Rousseau è una piattaforma web sicura e adeguata a ospitare votazioni online? Secondo il Garante della privacy la risposta è no. Poche ore prima che partisse la consultazione online sul contratto di ...

Privacy - Garante : “L’azienda non può accedere nelle mail dei dipendenti” e ordina al Sole 24 Ore di smettere : Il provvedimento riguarda il caso di un singolo, ma è indubbio che il Garante della Privacy abbia fissato dei paletti inviolabili nella trattazione dei dati personali dei dipendenti e stigmatizza l’accesso nell’account di posta elettronica. A ricorrere all’autorità guidata da Antonello Soro un giornalista del gruppo del Sole 24 Ore licenziato che ha ottenuto l’accoglimento parziale del suo ricorso in cui contesta ...

“Non assunta perché nera” - imprenditore di Firenze offre un posto alla senegalese. E il Garante per i diritti apre istruttoria : Alcuni anziani di una casa di riposo, stando a quanto riferito dallo staff, si sono lamentati del colore della sua pelle. Per questo lei non ha ottenuto il posto. Ora un noto imprenditore di Firenze ed ex assessore della giunta comunale di Matteo Renzi, Massimo Mattei, le offre un lavoro: “Se vorrà venire a Firenze sarò ben lieto di prenderla con me a lavorare”, scrive Mattei su Facebook. La proposta è per Fatima Sy, la senegalese di ...

Garante : in carcere stupri non denunciati : ANSA, - MILANO, 03 MAG - "Nelle carceri, dove esiste una condizione di sovraffollamento con la Lombardia che vanta il triste primato nazionale del 134,2%, si verificano spesso casi di stupro nei ...