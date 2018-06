Affitti brevi | scatta la proroga | i dati da inviare entro il 20 agosto

Affitti brevi - il Fisco vuole i dati sui guadagni : ma Airbnb - Booking e Homeaway non li danno : Il Colosseo a Roma (Pixabay) Torna l’estate. E tornano i suoi tormentoni, compresa l’ennesima puntata della telenovela sulla cedolare secca sugli Affitti brevi per turismo. Entro il 30 giugno l’Agenzia delle entrate ha chiesto agli intermediari che mettono sul mercato le case dei privati i dati sugli incassi dell’anno scorso. Per la precisione, dal primo giugno 2017, quando il nuovo regime sugli Affitti brevi è diventato ...

Tassa su Affitti brevi : Consiglio di Stato respinge ricorso di Airbnb - : La piattaforma online chiedeva di riformare l'ordinanza del Tar del Lazio dello scorso ottobre che aveva negato la sospensione della Tassa. I giudici hanno però ritenuto inammissibile la richiesta

Airbnb - il Consiglio di Stato respinge la richiesta di fermare la tassa sugli Affitti brevi : MILANO - Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza di Airbnb, che chiedeva di riformare l'ordinanza del Tar Lazio 18 ottobre 2017 che aveva negato in via cautelare la sospensione della tassa, e di ...

Turismo : Federalberghi Veneto - per Affitti brevi valgano regole hotel - 3 - : E prima di tutto della Politica, che dovrebbe arginare il fenomeno a livello nazionale?. ?Sarei curioso di sapere, a questo punto, che cosa pensano gli amministratori di condominio che si trovano ...

Turismo : Federalberghi Veneto - per Affitti brevi valgano regole hotel : Venezia, 6 mag. (AdnKronos) – ‘Il mercato è aperto a diverse tipologie ricettive e sia ben chiaro: la nostra non è una posizione di guerra ideologica. Però da un punto non si deve transigere: stesso mercato, stesse regole per tutti”. Così il presidente regionale di ConfTurismo e di Federalberghi Veneto Marco Michielli all’Adnkronos fa il punto sul tema spinoso degli affitti turistici che ‘ a fronte di soggetti che ...

Turismo : Federalberghi Veneto - per Affitti brevi valgano regole hotel (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – A livello nazionale, Federalberghi ha censito le strutture parallele che vendono camere in rete sui principali portali. L’esempio eclatante è costituito da Airbnb che, in una giornata di agosto 2016, poneva in vendita in Italia 222.786 strutture (erano 234 nel 2009), con una crescita esponenziale alla quale non fa seguito una significativa variazione del numero di attività ufficialmente autorizzate ...

