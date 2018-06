Aeroporto Roma Fiumicino - l'Aida scende in campo al Leonardo da Vinci : ... vetrina culturale internazionale dove vengono eseguite le anteprime dei maggiori spettacoli in programma sulla città.

L'Aeroporto di Roma Fiumicino è The Best in Europa : Teleborsa, - L'Aeroporto di Roma Fiumicino si aggiudica il titolo di miglior aeroporto in Europa , superando Londra Heathrow, Copenaghen, Barcellona El Prat e Oslo che erano in finale nella classifica ...