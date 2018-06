Adriatica Ionica Race – Che spettacolo Viviani! Elia trionfa sul traguardo di Maser

Diretta/ Adriatica Ionica Race 2018 - streaming video e tv : doppietta per Viviani! (2^ tappa Lido Jesolo-Maser) : Diretta Adriatica Ionica Race 2018: info streaming video e tv della 2^ tappa, attesa oggi 21 giugno. La frazione partirà dal Ludo di Jesolo e terminerà al Maser. (Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 15:58:00 GMT)

Ciclismo : la seconda tappa dell'Adriatica Ionica Race in diretta streaming dalle ore 17 : 00 : Frazione dedicata ai finisseur quella da Lido di Jesolo a Maser. 152,5 km ricchi di saliscendi che sono adatti a fughe ed attacchi a sorpresa. In maglia di leader dalla gare a tappe, questa mattina, è ...

Ciclismo : la seconda tappa dell'Adriatica Ionica Race in diretta dalle ore 17 : 00 : Frazione dedicata ai finisseur quella da Lido di Jesolo a Maser. 152,5 km ricchi di saliscendi che sono adatti a fughe ed attacchi a sorpresa. In maglia di leader dalla gare a tappe, questa mattina, è ...

DIRETTA/ Adriatica Ionica Race 2018 - streaming video e tv : verso il gran finale! (2^ tappa Lido Jesolo-Maser) : DIRETTA Adriatica Ionica Race 2018: info streaming video e tv della 2^ tappa, attesa oggi 21 giugno. La frazione partirà dal Ludo di Jesolo e terminerà al Maser. (Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 15:12:00 GMT)

Diretta/ Adriatica Ionica Race 2018 - streaming video e tv : tre uomini in fuga! (2^ tappa Lido Jesolo-Maser) : Diretta Adriatica Ionica Race 2018: info streaming video e tv della 2^ tappa, attesa oggi 21 giugno. La frazione partirà dal Ludo di Jesolo e terminerà al Maser. (Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 12:54:00 GMT)

Adriatica Ionica Race – Oggi la seconda tappa : altimetria e favoriti : Oggi la seconda tappa dell’Adriatica Ionica Race: altimetria e favoriti della Lido di Jesolo a Maser–Terre di Asolo e Montegrappa Dopo la cronosquadre, che ha dato il via alla Adriatica Ionica Race, vinta dalla Quick Step Floors, i corridori tornano Oggi in sella alle loro bici per la seconda teppa della corsa italiana che tocca le terre bagnate dal Mar Adriatico e dal Mar Ionio. 152,5km da Lido di Jesolo a Maser–Terre di Asolo e ...

DIRETTA/ Adriatica Ionica Race 2018 - streaming video e tv : in strada! (2^ tappa Lido Jesolo-Maser) : DIRETTA Adriatica Ionica Race 2018: info streaming video e tv della 2^ tappa, attesa oggi 21 giugno. La frazione partirà dal Ludo di Jesolo e terminerà al Maser. (Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 11:42:00 GMT)

Adriatica Ionica Race 2018/ Streaming video e diretta tv : orario e percorso (2^ tappa Lido Jesolo-Maser) : diretta Adriatica Ionica Race 2018: info Streaming video e tv della 2^ tappa, attesa oggi 21 giugno. La frazione partirà dal Ludo di Jesolo e terminerà al Maser. (Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 03:16:00 GMT)

Ciclismo - Adriatica-Ionica Race : dominio Quick-Step Floors nella crono a squadre : Un evento da vivere su Repubblica Tv Sport, dalle 17:00 . Tags Argomenti: Ciclismo Protagonisti: elia viviani © Riproduzione riservata 20 giugno 2018 I COMMENTI DEI LETTORI

Ciclismo : nella Adriatica Ionica Race la squadra più veloce è la Quick Step Floor : Cronosquadre da Musile di Piave a Lido di Iesolo alla formazione belga. Elia Viviani veste la prima maglia di leader della nuova gara a tappe - Partenza con il botto per la Quick Step Floor che domina ...

Adriatica Ionica Race – La cronosquadre di Jesolo alla Quick Step - Viviani primo leader : Elia Viviani è il primo leader della classifica della Adriatica Ionica Race: la prima tappa va alla Quick Step Floors E’ partita oggi la Adriatica Ionica Race 2018. I corridori hanno preso parte oggi alla cronosquadre di Bim-Ciclabile del Piave–Lido di Jesolo (23,3 km), che è stata vinta dalla Quick Step Floors: la squadra di Elia Viviani, ha fermato il cronometro sul 25’28’’ con una media di 54,895km/h, aggiudicandosi la prima tappa. ...

Adriatica Ionica Race 2018 - la Quick Step Floors vince la cronosquadre. Elia Viviani leader della corsa! : La Quick Step Floors ha vinto la prima tappa della neonata Adriatica Ionica Race, corsa a tappe voluta da Moreno Argentin. La formazione belga ha dominato la cronometro a squadre che si è disputata da Musile di Piave a Jesolo: lungo i 23,3 chilometri piatti nella laguna veneta, non c’è davvero mai stata storia. La Quick Step Floors ha completato lo sforzo in 25’28” alla media di 54.895 km/h con 14” di vantaggio sulla UAE ...

Adriatica Ionica Race 2018 - al via la nuova gara a tappe - segui la diretta streaming dalle ore 17 : 00 : Parte oggi con una cronosquadre di 23,3 km da Musile di Piave , Ve , al Lido di Iesolo, la nuova gara a tappe organizzata dall'ex Campione del Mondo Moreno Argentin. Al via 112 corridori, divisi in sedici squadre, conclusione domenica a Trieste -

Ciclismo – Al via oggi l’Adriatica Ionica Race : da Nizzolo a Cavendish - ma c’è anche Elia Viviani! : oggi la cronosquadre dell’Adriatica Ionica Race: l’ordine di partenza della prima tappa dell’appassionante sfida italiana E’ tutto pronto per l’Adriatica Ionica Race: parte oggi la corsa ciclistica professionale a tappe che passa per i paesi bagnati dal mare Adriatico e dallo Ionio. Tanti i campioni in gara per questi cinque giorni di puro spettacolo con tanti grandi campioni: ci saranno tanti italiani, tra cui Elia ...