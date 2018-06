Adidas x Parley | il 29 giugno a Milano Run for the Oceans contro

Adidas presenta Ultraboost Parley Deep Ocean Blue per contrastare l’inquinamento degli oceani : Ultraboost Parley è la scarpa ufficiale dedicata a “Run For The Oceans 2018”, la più grande serie di eventi globali firmata Adidas che permette alle comunità di runner di contrastare l’inquinamento degli Oceani Adidas Running e Parley for the Oceans hanno presentato Ultraboost Parley nella nuova colorazione Deep Ocean Blue, ispirata alla fossa delle Marianne: un riferimento per nulla casuale, visto che si tratta del punto più profondo degli ...

Adidas UltraBOOST Parley - la scarpa dedicata a Run For The Oceans : Al 20 giugno manca davvero poco. Da quel giorno sarà possibile acquistare, on line al prezzo di 180 €, le nuove adidas UltraBOOST Parley, le scarpe running realizzate in collaborazione con la Ong Parley sfruttando i rifiuti plastici raccolti dagli oceani, che il colosso sportivo ha dedicato a Run For The Oceans. Una strategia ideata dall’organizzazione fondata dal designer Cyrill Gutsch, che si impegna per ridurre l’uso della plastica in questi ...

Giornata Mondiale dell’Ambiente – Adidas trasforma la plastica in una risorsa : ecco le Utraboots Parley [GALLERY] : trasformare una minaccia in una risorsa: questo l’impegno di Adidas con Parley for the Oceans Ogni anno 8 milioni di tonnellate di rifiuti plastici finiscono per inquinare mari e oceani. Adidas collabora con Parley per intercettare 11 bottiglie circa prima che arrivino in acqua, dando vita a UltraBOOST Parley e UltraBOOST X Parley: scarpe da running per lui e per lei che assicurano un ritorno di energia costante. In colori che spaziano dal blu ...