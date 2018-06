Acea | Michaela Castelli nominata presidente

Acea - Michaela Castelli succede a Lanzalone alla presidenza della società capitolina della luce e dell’acqua : Il consiglio di amministrazione di Acea ha nominato il consigliere indipendente Michaela Castelli presidente della società in sostituzione di Luca Alfredo Lanzalone che lo scorso 14 giugno ha rimesso il mandato in scia all’inchiesta sullo Stadio della Roma. Il cda, si legge in una nota, “confermando l’apprezzamento per il lavoro dell’amministratore delegato e nello spirito di continuità della gestione e degli obiettivi ...