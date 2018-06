Abolire i tribunali militari? Sarebbe un grave errore

agi

(Di giovedì 21 giugno 2018) Ogni qualvolta un militare, un carabiniere, balza agli onori delle cronache per qualche reato commesso, sentiamo parlare di giustizia militare. Ma cos’&e; la giustizia militare? La magistratura militare italiana indica quella parte della magistratura che, ai sensi dell’ordinamento giudiziario militare e secondo la Costituzione, ha giurisdizione circa i reaticommessi dagli appartenenti alle forze armate sia in tempo di pace che di guerra. “La giustizia militare &e; attualmente una giustizia che non ha grandi numeri statistici e che per&o; svolge il suo lavoro con rapidit&a; ed efficienza”, spiega all’Agi il Procuratore militare di Roma, Marco De Paolis. De Paolis, dopo sette anni alla guida della Procura Militare di La Spezia (2002 – 2008) e otto della Procura capitolina (2010 – 2018) ...