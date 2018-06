A Pitti Bimbo i racconti dalla giungla

Pitti Bimbo al via con 572 collezioni : FIRENZE, 20 GIU - Forti dell'aumento di fatturato nel 2017 , 2,8 mld, +3,6%, i brand del childrenswear si apprestano a conquistare l'attenzione dei buyer all'edizione 87 di Pitti Bimbo , in programma a ...

Pitti Bimbo 87 : le novità per la P/E 2019 : Le femminucce, invece, spaziano dai capi bon ton a quelli sport inspired oltre alle forme over, proprio come la mamma. Non possono mancare, infine, i giubbini in eco-pelle come il chiodo rosa pallido.