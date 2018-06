22 6 esce album di debutto di Bebe Rexha

Mecna - primo album con una major. esce 'Blue karaoke' : 'Faccio musica per farla arrivare a quanta più gente possibile' : Abbiamo fatto una canzone molto distante sia dal mio che dal suo mondo musicale. Ci siamo beccati in studio con Mace e abbiamo stravolto un pezzo che già esisteva. È stata proprio quella ...

Il nuovo album di Rihanna esce entro il 2018? La popstar sul successore di ANTI : “Aspettate e vedrete” : Il nuovo album di Rihanna sta prendendo forma proprio in queste settimane, nonostante la popstar sia impegnata anche su altri fronti. "Sono impegnata in studio in questo momento", ha rivelato la cantante al Graham Norton Show lo scorso 15 giugno, ospite insieme al cast del film Ocean's 8 di cui è protagonista. Quando le è stato chiesto dei suoi progetti musicali futuri, ovvero dell'attesissimo successore dell'ultimo album ANTI rilasciato ...

Gli Chic di Nile Rodgers tornano con un nuovo album dopo più di 25 anni : 'It's About Time' esce a settembre. Ascolta 'Boogie All Night' - ... : "Ho avuto il grande privilegio di produrre alcuni dei più grandi artisti del mondo, quindi quando è arrivato il momento di scegliere le collaborazioni per il mio nuovo disco, il ventaglio di scelta è ...

Interpol : il nuovo album è "Marauder" - ed esce il 24 agosto. TRACKLIST : ... quest'album gli concede l'opportunità di avere un nome e un volto, ma poi lo rimette a dormire" Gli Interpol hanno anche confermato una prima serie di date che li porterà in giro per il mondo, oltre ...

esce "Appunti di viaggio" - il primo album solista del savonese Andrea Torello : Andrea Torello, savonese, dopo una carriera da polistrumentista in band indipendenti , quattro album con Qirsh e Nightcloud , tra gli altri, , pubblica il suo primo album solista, " Appunti di viaggio ...

CALCUTTA - esce IL NUOVO ALBUM ”EVERGREEN”/ Video - due instore in autogrill : ecco dove incontrarlo : Il NUOVO disco di CALCUTTA, Evergreen, conferma l'artista di Latina voce dell'amore della sua generazione: un amore fatto di sconfitte e ricordi, ecco di cosa si tratta (Pubblicato il Sat, 26 May 2018 14:35:00 GMT)

“Plume” - esce il 1° giugno il nuovo album di IRAMA : ROMA – Uscirà il 1° giugno, “Plume” , il nuovo album di IRAMA, cantautore rivelazione dell’edizione 2018 del talent Amici. Sarà un’uscita in grande stile, con una versione standard dell’album e una deluxe realizzata per Amazon. La versione speciale, messa in vendita oggi pomeriggio, in pochi minuti è andata esaurita. Un’ondata di affetto impressionante per […] L'articolo “Plume”, esce il 1° giugno il nuovo album di IRAMA proviene da ...

Calcutta - esce il nuovo album ”Evergreen”/ Video - il cantore dell'amore sconfitto che ama Dario Hubner : Il nuovo disco di Calcutta, Evergreen, conferma l'artista di Latina voce dell'amore della sua generazione: un amore fatto di sconfitte e ricordi, ecco di cosa si tratta (Pubblicato il Fri, 25 May 2018 11:50:00 GMT)

esce oggi Ali e Vibrazioni - il secondo album di Elly : ROMA – “Ali e Vibrazioni”, il secondo album di Elly, prodotto artisticamente da Umberto Iervolino insieme a Massimiliano Alessi. Il 1 giugno sarà in rotazione radiofonica la titletrack, seguita dal videoclip. L’album è stato anticipato dai brani “Così Normale” e “Mare amare”. Questo progetto è il frutto di due anni di lavoro e di ricerca verso sonorità […] L'articolo Esce oggi Ali e Vibrazioni, il secondo album di Elly proviene da NewsGo.

Clara Moroni - 25 maggio esce album Unica : ROMA, 16 MAG - Uscirà il 25 maggio "Unica", nuovo album di Clara Moroni, storica vocalist di Vasco Rossi , dal 1996 fino all'evento del "Modena Park 2017", , anticipato dal brano da lei scritto e già ...

Christina Aguilera è tornata - il 15 giugno esce il suo nuovo album 'Liberation' : Anche grazie al suo aiuto sono stati raccolti più di 80 milioni di dollari per il World Food Program e altre associazioni che combattono la fame nel mondo.

esce l'album solo guitar 'Pitagora pensaci tu' di Renato Caruso : Milano, 11 mag. , askanews, Dall'11 maggio sarà disponibile nei negozi tradizionali, in digital download e su tutte le piattaforme streaming 'Pitagora pensaci tu', il nuovo disco solo guitar del chitarrista e compositore calabrese Renato Caruso. Pubblicato da iCompany e distribuito da Self, 'Pitagora pensaci tu' racchiude 11 ...

In arrivo il primo album degli 'me : il 1 giugno esce Dream House - : ... l'etichetta co-fondata e gestita insieme al DJ e producer Dixon dal 2005, e per altre label, oltre ad una significativa presenza da protagonisti nei festival e nei club di tutto il mondo, la coppia ...