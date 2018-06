2018 al giro di boa | quale posizionamento per i prossimi mesi?

Probabili formazioni Serbia – Svizzera - 2^ Giornata Girone E Mondiali 2018 22-06-18 : Al Kaliningradum Stadium, avverrà la sfida tra Serbia e Svizzera, che chiuderà il secondo turno del Girone E dato che Brasile e Costa Rica si affronteranno alle 14. I serbi sono in testa al gruppo dopo l’affermazione con dell’ultima Giornata, grazie alla punizione del romanista Aleksandar Kolarov. Gli uomini di Krstajic hanno una grossa opportunità di chiudere il discorso ottavi: in caso di 3 punti (e aspettando il risultato ...

Serie D 2018-2019 : gironi e calendari - squadre partecipanti e quando verranno sorteggiati : Nell’articolo di oggi vedremo quali squadre sono state selezionate per partecipare ai gironi di Serie D 2018-2019. Se volete scoprire di più continuate a leggere l’articolo di oggi e non perdetevi nulla.Vediamo uno per uno i gironi della Serie D di quest’anno. Tutti i gironi della Serie D 2018/2019 Di seguito scopriremo come dovrebbero essere formati i gironi della Serie D 2018-2019, in attesa dell’ufficialità da parte della Lega. Girone ...

Pagelle/ Iran-Spagna (0-1) : i voti della partita (Mondiali 2018 - girone B) : Pagelle Iran-Spagna (0-1): i voti della partita, con i migliori e i peggiori oggi in campo alla Kazan Arena, per il match del girone B ai Mondiali 2018 di Russia.(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 22:09:00 GMT)

RISULTATI MONDIALI 2018 / Classifica gironi A-B : Iran con orgoglio - ma Diego Costa lancia la Spagna! : RISULTATI MONDIALI 2018, la Classifica dei gruppi A e B dopo la seconda giornata: il Portogallo elimina il Marocco, l'Uruguay è agli ottavi (con la Russia), la Spagna batte l'Iran a fatica(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 21:50:00 GMT)

PAGELLE / Uruguay Arabia Saudita (1-0) : i voti della partita (Mondiali 2018 - girone A) : PAGELLE Uruguay Arabia Saudita (1-0): i voti della partita dei Mondiali 2018. La Celeste non convince, ma batte gli sauditi e guadagnano la qualificazione agli ottavi di finale(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 19:32:00 GMT)

Mondiale 2018 : guizzo al 4' di Ronaldo e lusitiani in vetta girone B - Portogallo-Marocco 1-0 : Il Portogallo si porta in vetta al girone B, in funzione della vittoria ottenuta oggi nel match delle ore 14 di Russia 2018. E' bastato un guizzo al 4 minuto del primo tempo del solito CR7 e il ...

