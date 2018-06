15 anni dell' incubatore d' impresa

Cosa succederà nella sfida italiana all'Unione europea? DA anni SOTTO ATTACCO DELL'ASSE FRANCO-TEDESCO. : Lettura integrale articolo: https://ofcs.report/economia/Cosa-succedera-nella-sfida-italiana-a-unione-europea/fa/ Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di ...

Mondiali - la felicità delle donne in Iran : entrano allo stadio dopo 38 anni : Per la prima volta dal 1979, anno della rivoluzione khomeinista, le donne sono entrate allo stadio in Iran, anche se solo per vedere sui maxischermi la partita della nazionale contro la Spagna. Per Iran-Spagna sono state...

'Chi ha incastrato Roger Rabbit?' compie 30 anni - il ricordo dell'artista italiana - Cinema - Spettacoli : Prima c'erano stati Mary Poppins e Pomi d'ottone e manici di scopa e tanti altri film prodotti da Walt Disney che fin dagli anni Venti aveva fatto della tecnica mista, animazione e attori in carne e ...

LAURIA - VENERDÌ PRESENTAZIONE DELL'ULTIMO LIBRO DI GIanni PITTELLA : ... TORNANO LE GIORNATE DEL CINEMA LUCANO DAL 24 AL 29 LUGLIO 1 ora ago 45 MATERA 2019 PRESENTATA FESTA DELLA MUSICA 1 ora ago 45 Matera 2019, grande successo per "Sport stories" con Sacchetti, Mancini, ...

A Crotone il record delle disoccupate : “Se a 35 anni non hai un lavoro sei finita” : Se cresci a Crotone sai già di avere il destino segnato: per trovare un lavoro dovrai fare i salti mortali o andare via. Se cresci a Crotone e sei donna, anche i salti mortali potrebbero essere inutili: è la città con il più basso tasso di occupazione femminile giovanile d’Italia. Se una giovane donna trova un lavoro ufficiale, altre nove restano a...

“Si è uccisa a 12 anni”. I genitori scoprono il drammatico motivo. Dopo un’attenta indagine - viene a galla il perché del tragico gesto della piccola : Come ci si può sentire quando scopri che tua figlia, di soli 12 anni, si è tolta la vita? Non possiamo neanche immaginarlo. Scoprire le cause di quel gesto, però, è cosa assolutamente doverosa e naturale. E così è stato anche per questi genitori che hanno capito cosa è successo alla loro piccolo. “La scuola aveva un obbligo molto basilare: mantenere i suoi giovani studenti al sicuro, invece non lo hanno fatto e quando nostra figlia ...

Ricercatore italiano risolve (dopo 20 anni) uno dei più grandi misteri dell'astrofisica moderna : Scoperta l'ultima fetta di Universo composto di materia ordinaria ma sfuggito fino ad oggi all'osservazione degli scienziati: i barioni erano il pezzo mancante della mataria che forma stelle, pianeti...

Vincent Cassel sposa Tina Kunakey - la modella ha 20 anni in meno dell’attore francese : Vincent Cassel ci riprova con Tina Kunakey, l’attore francese si sposa con la giovanissima modella In agosto Vincent Cassel e Tina Kunakey si sposeranno. Dopo il matrimonio con Monica Bellucci, terminato nel 2013, il regista ed attore francese ha deciso di legarsi alla bella modella metà italiana e con 20 anni in meno di lui. La meravigliosa Tina ha infatti 21 anni, mentre Cassel ne ha ben 51. Le nozze sono programmate a Biarritz, comune ...

Spazio : 20 anni fa nasceva Copernicus - il sogno europeo delle “Sentinelle” del Pianeta : Il sogno europeo delle “Sentinelle” del Pianeta nasceva ben 20 anni fa, con la firma del Manifesto di Baveno, con cui le principali istituzioni spaziali europee si impegnavano a dare vita ad un programma di monitoraggio globale per l’ambiente e la sicurezza. Partito nel 2001 con il nome di Gmes (Global Monitoring for Environment and Security) e successivamente soprannominato Copernicus, è diventato il più grande programma di ...

A 96 anni chiede il divorzio dalla moglie (55). Il motivo è il pezzo forte della storia : Divorziare, purtroppo, è pratica sempre più diffusa, con tante coppie che arrivano al punto di non ritorno e decidono, più o meno di comune accordo, di fare un passo indietro e mettere fine alla loro unione. Certo è, però, che la notizia di un anziano signore di ben 96 anni deciso a lasciare la moglie è sicuramente tra le più originali tra quelle lette negli ultimi mesi. A suscitare ulteriore curiosità anche le motivazioni della richiesta ...

Genitori abusano sessualmente della figlia di 4 anni e la filmano per vendere video online : La coppia vendeva online i filmati delle violenze in cambio di Bitcoin per somme che andavano tra i 70 e i 140 dollari a video. Nella loro casa scoperti decine di filmati con protagonisti anche altri bambini in tenerissima età. Si sospetta facciano parte di una rete di pedofili.Continua a leggere

Parma : la magica notte di San Giovanni si festeggia a bordo della Motonave Stradivari sul fiume Po : La rugiada viene di notte, porta desideri e scaccia via il male. La tradizione della notte di San Giovanni, il 23 giugno 2018, è magica per gli abitanti di Parma e della sua provincia. Ci si incontra per gustare i tipici tortelli di erbetta (un primo piatto a base di pasta fresca ripiena di ricotta e bietole verdi, condito con burro fuso e Parmigiano-Reggiano), e in attesa dell’arrivo della rugiada e del suo “potere curativo”, si parte per ...

Un Nobel e una Fields medal per i 20 anni della Bicocca : Interverranno Cristina Messa, rettore dell'Università di Milano-Bicocca, Giovanna Iannantuoni, presidente della Scuola di Dottorato, e Matteo Manera, coordinatore del Corso di Dottorato in Economia , ...

Un Nobel e una Fields medal per i 20 anni della Bicocca : Milano, 19 giu. -(AdnKronos) - E' un prestigioso doppio appuntamento quello che venerdì 22 giugno all’Università di Milano-Bicocca - nell’ambito delle celebrazioni per il ventennale dell’Ateneo - vedrà sfilare con due nomi illustri dell’Economia e della Matematica: Robert Engle e Terence Tao. Primo