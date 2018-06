1-1 Danimarca-Australia | pari su rigore

VIDEO Danimarca-Australia 1-1 - Mondiali 2018 : gli higlights della partita. Gran gol di Eriksen - Jedinak risponde su rigore : Danimarca e Australia hanno pareggiato per 1-1 ai Mondiali 2018 di calcio. I nordici sono passati in vantaggio al 7′ con un bel gol di Eriksen su invito di Jorgensen, gli oceanici hanno pareggiato al 38′ grazie a un rigore trasformato da Jedinak. Di seguito il VIDEO con gli highlights della partita. Foto: mooinblack Shutterstock.com Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti ...

Danimarca-Australia 1-1 - Mondiali 2018 : Jedinak risponde a Eriksen - nordici verso gli ottavi di finale : Danimarca e Australia pareggiano 1-1 nella partita che ha aperto la seconda giornata del Gruppo C ai Mondiali 2018. A Samara le due squadre ottengono un punto a testa e la classifica del raggruppamento si fa sempre più complessa: i nordici ora sono in testa a quota quattro punti mentre gli aussies salgono a 1, in attesa che Francia e Perù si sfidino alle ore 17.00. Il girone è aperto a qualsiasi soluzione ma i biancorossi oggi hanno compiuto un ...

Mondiali Russia 2018 - solo un pari tra Danimarca ed Australia : girone C “intricato” : Mondiali Russia 2018, Danimarca ed Australia pareggiano nella seconda giornata del girone C, adesso tocca a Francia e Perù La Danimarca non è riuscita nell’intento di chiudere i conti del girone C. Per ottenere il pass matematico agli ottavi, sarebbe servita una vittoria ai danesi contro l’Australia. Eriksen e soci non sono andati oltre il pari, nonostante il vantaggio siglato proprio dal centrocampista del Tottenham. Jedinak ha poi ...

Pagelle Danimarca-Australia 1-1 - Mondiali 2018. Poulsen ingenuo - reo del rigore che porta al pareggio. : Pagelle Danimarca-Australia DANIMARCA (4-2-3-1) Kasper SCHMEICHEL: 6. Nel primo tempo viene chiamato in causa soltanto sul rigore, in cui viene spiazzato. Unico errore, ma senza danni, un’uscita troppo azzardata nella seconda parte di gioco. Henrik DALSGAARD: 6. L’unico momento in cui soffre la cavalcata dell’Australia è tra il 15′ e il 25′, quando Kruse porta avanti per le prime volte la sua squadra. Salva il ...

Danimarca e Australia hanno pareggiato 1-1 nel secondo turno dei Mondiali : Nella prima partita dei Mondiali in programma oggi, Danimarca e Australia hanno pareggiato 1-1 alla Cosmos Arena di Samara. I gol sono stati segnati tutti nel primo tempo: la Danimarca è andata in vantaggio al settimo minuto con Christian Eriksen The post Danimarca e Australia hanno pareggiato 1-1 nel secondo turno dei Mondiali appeared first on Il Post.

Mondiali 2018 - Danimarca-Australia 1-1 : 15.52 A Samara, Danimarca e Australia chiudono in parità (1-1). Ora entrambe restano in corsa per passare il turno, arduo per gli australiani con un solo punto. Danesi subito pimpanti: al 7' Eriksen, considerato l'uomo più tecnico della squadra, fulmina Ryan di sinistro. Jorgensen (24') sfiora il raddoppio di testa. Poi si scuote l'Australia: Poulsen tocca di mano,l'arbitro Lahoz dà rigore col Var, trasformato da Jedinak (38'). Nella ripresa ...

