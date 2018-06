ZTE problemi negli USA? iliad | Wind e Tre potrebbero aver problemi

Grossi problemi Wind Tre in arrivo a causa di ZTE : trema anche Iliad? : Potrebbe arrivare a stretto giro una piccola tempesta per Wind Tre. Proprio nel periodo in cui tutto sembrava andare per il meglio per il brand che si è unificato lo scorso anno, dobbiamo prendere atto di alcuni problemi che coinvolgono ZTE e che, di conseguenza, potrebbero avere delle implicazioni negative anche su Iliad. Per chi non lo sapesse, ZTE è l'azienda che sta gestendo il processo di creazione della rete unica per le due compagnie ...