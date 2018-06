WhatsApp - dopo il pallino nero arriva la minaccia 'killer' Video : 3 Negli ultimi giorni si è discusso ampiamente sul presunto pericolo del pallino nero, chiamato così a causa di un messaggio ricevuto tramite WhatsApp [Video] con un pallino nero che invita l'utente a premerci sopra. Qui, come nel resto del mondo, molti si sono allarmati per questa faccenda rivelatasi poi non così dannosa per i telefoni cellulari come si credeva inizialmente. Infatti premendo sull'ormai celeberrimo pallino nero ...

Tre novità per WhatsApp iPhone dopo l’aggiornamento 2.18.51 : a quando su Android? : Abbiamo dovuto attendere più del solito, ma finalmente oggi 7 maggio possiamo analizzare più da vicino un nuovo aggiornamento di Whatsapp per iPhone. dopo le novità condivise con voi a marzo su queste pagine, infatti, oggi tocca esaminare in ogni dettaglio la release 2.18.51 che ha visto la luce lo scorso 6 maggio 2018. In attesa che lo stesso trattamento venga riservato agli utenti in possesso di uno smartphone Android, proviamo a comprendere ...