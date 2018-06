Warner Bros | Ci stiamo spostando verso i giochi come servizi sempre di più

Hitman 2 è il nuovo titolo di Warner Bros. Interactive Entertainment : Warner Bros. Interactive Entertainment e IO Interactive hanno presentato con una trasmissione in diretta Hitman 2, sequel del precedente capitolo della serie che ha come protagonista lo spietato Agente 47. Hitman 2 includerà nuove ambientazioni sandbox ricche di dettagli da esplorare, e offrirà ai giocatori la libertà di pianificare l'assassinio perfetto: scegliendo in modo creativo strumenti, armi, travestimenti e tecniche furtive sarà ...

In arrivo oggi l'annuncio di Hitman 2? Warner Bros pubblica un breve teaser : Mentre pochi giorni fa vi riportavamo la notizia di un possibile (e vicino) annuncio di Hitman 2, ecco spuntare in rete un teaser pubblicato su Twitter da Warner Bros che sembrerebbe riferirsi al nuovo gioco dell'Agente 47.L'account WB Games ha condiviso un brevissimo video in cui sono evidenziate delle parti di un fucile da cecchino con un silenziatore, indizi che farebbero pensare proprio a un nuovo gioco della celebre serie di Hitman.Per ora ...

Warner Bros annuncia LEGO DC SUPER-VILLAINS : È bello essere malvagi, nel primo gioco LEGO dedicato ai supercriminali con una divertentissima storia originale scritta in collaborazione con DC. Con la possibilità di creare e giocare nei panni di un supercriminale DC, la personalizzazione del personaggio diventa il fulcro della storia Diventa il cattivo in LEGO DC SUPER-VILLAINS Warner Bros. Interactive Entertainment, TT Games, The LEGO Group e DC Entertainment hanno ...

Un gioco di Batman multiplayer in sviluppo presso Warner Bros.? : Warner Bros Games Montreal è uno studio noto per lo sviluppo di Batman Arkham Origins, il prequel della serie di Rocksteady Studios. Il team sta lavorando su un nuovo gioco da almeno un paio d'anni, ma un recente annuncio di lavoro potrebbe indicare di cosa si tratta: per la precisione, potrebbe essere un nuovo gioco su Batman, ma con elementi multiplayer cooperativi piuttosto che single player. Secondo la nota pubblucata, WB Games Montreal è ...

LEGO Gli Incredibili : Un nuovo Gameplay Trailer da Warner Bros : Warner Bros. Interactive Entertainment ha rilasciato il nuovissimo Trailer di LEGO Gli Incredibili in cui sarà possibile vedere un’anteprima delle missioni Crimini a ondate tratte dal gioco in arrivo basato sui film Gli Incredibili e Gli Incredibili 2 targati Disney•Pixar. Un nuovo Gameplay Trailer per LEGO Gli Incredibili Nel video, i fan scopriranno quanto è fondamentale il gioco di ...

FOX cancella Lucifer : il web si rivolta e invoca Warner Bros : Proprio gli studios starebbero cercando un servizio di streaming online o una rete via cavo per distribuire una nuova stagione di Lucifer. Secondo quanto riporta Deadline, il candidato più papabile ...

La cancellazione di Lucifer mobilita Warner Bros. e il web con la campagna #SaveLucifer : La cancellazione di Lucifer sta creando un evento mediatico mai accaduto finora. Dopo il dominio di Brooklyn Nine-Nine, che sui social è riuscito a ottenere l'attenzione di NBC per salvarlo e rinnovarlo sul suo network, i fan del drama con Tom Ellis si stanno mobilitando per fare lo stesso. Su Twitter impazza l'hashtag #SaveLucifer, una campagna mediatica supportata anche dal cast della serie, per cercare di trovare una nuova casa alla serie ...

Warner Bros annuncia la disponibilità del DLC Infinity War per LEGO Marvel Super Heroes 2 : Warner Bros. Interactive Entertainment ha annunciato l’uscita dei Pacchetti Personaggi e Livello Marvel’s Avengers: Infinity War, il nuovo DLC per LEGO Marvel Super Heroes 2. Il pacchetto, disponibile a euro 2.99, aggiunge un livello e personaggi tratti dai fumetti per celebrare il prossimo film dei Marvel Studios in arrivo, Avengers: Infinity War, nei cinema dal 27 aprile. Prima di proseguire ...