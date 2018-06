Volvo Ocean Race – Le Leggende a Göteborg per la regata storica

Volvo Ocean Race – A Vestas 11th Hour Racing la Gothenburg In-Port Race : Vestas 11th Hour Racing vince la Gothenburg In-Port Race, MAPFRE le Series red-line. Spettacolare regata costiera nelle acque di Göteborg, piena di azione e di cambi al vertice Vestas 11th Hour Racing dello skipper statunitense Charlie Enright si è aggiudicato la Gothenburg In-Port Race, con grande pazienza, buone scelte tattiche e buona velocità il team danese/americano è stato capace di una ottima rimonta. Ma l’altro team protagonista della ...

Volvo Ocean Race – I team pronti per la Gothenburg In Port Race di domenica : E’ la quarta volta che la Volvo Ocean Race fa tappa a Göteborg, e i fan locali non hanno mai mancato di accorrere in grandi numeri al fiume che attraversa la città svedese Mentre la classifica generale della Volvo Ocean Race è cortissima, come non mai nel passato, il tabellone delle In Port Race Series è più aperto. La battaglia più grande è quella fra i due team guidato da skipper olandesi, dove Bouwe Bekking con team Brunel in vantaggio su ...

Volvo Ocean Race - il timoniere di Team Brunel svela : “ecco cosa potrà accadere nelle prossime tappe” : Intervista ad Alberto Bolzan, timoniere su Team Brunel sulla decima tappa, da Göteborg, il suo racconto di cosa è successo e cosa potrà succedere nel gran finale Alberto, che tappa è stata la Leg 10 e come come ci si sente dopo un tale successo? “E’ stata una vittoria bellissima, forse la più bella. Nel senso che è stata una tappa corta, dove tutti danno il 100%. Fin dall’inizio siamo stati protagonisti, poi circa a metà strada c’è stata una ...

Volvo Ocean Race – Team Brunel si aggiudica la decima tappa : Team Brunel, guidato dallo skipper olandese Bouwe Bekking e con il velista italiano Alberto Bolzan, si è aggiudicato la decima tappa della Volvo Ocean Race in un finale ad alta tensione battendo gli spagnoli di MAPFRE Solo 1 minuto e 55 secondi, tanto è bastato a Team Brunel per vincere la decima e penultima tappa della Volvo Ocean Race sugli spagnoli di MAPFRE, in testa fino a ieri. Un risultato che darà sicuramente vita a un’ultima tappa ...

Volvo Ocean Race – La vittoria si gioca al fotofinish - un finale tutto da seguire : Team Brunel, guidato dallo skipper olandese Bouwe Bekking e con l’italiano Alberto Bolzan, nelle ultime 24 ore ha superato gran parte della flotta, ha sorpassato MAPFRE e si è portato in testa nelle fasi finali della Leg 10 della Volvo Ocean Race. Un finale, forse al fotofinish, tutto da seguire Mancano meno di 200 miglia alla linea del traguardo di Göteborg e le prime sei barche sono separate da meno di 10 miglia. Nessuno può stare tranquillo e ...

Volvo Ocean Race - MAPFRE si prende la testa della corsa : gli spagnoli comandano la decima tappa : Gli spagnoli di MAPFRE hanno preso la testa della flotta della decima e penultima tappa della Volvo Ocean Race, nella veloce risalita della costa scozzese Il vento leggero e instabile degli scorsi giorni è ormai solo un ricordo. Le sette barche hanno attraversato la zona di transizione e ora godono di un potente sud-ovest che li spinge a grande velocità verso nord-est, al largo della costa scozzese. I log di bordo fanno segnare 20 nodi di ...

Volvo Ocean Race – Passaggio delicato per i sette team impegnati al raggiungimento del traguardo della Leg 10 : I sette team della Volvo Ocean Race hanno la prua in direzione completamente opposta a quella della linea ideale per il traguardo della Leg 10 di Göteborg, per attraversare una dorsale di vento leggerissimo che potrebbe essere la chiave per la vittoria di tappa e finale Per un bizzarro gioco del destino le sette barche si sono trovare a puntare verso ovest, allontanandosi dalla rotta per il traguardo svedese, per riuscire a passare oltre una ...

Volvo Ocean Race – Dongfeng Race Team guida la flotta oltre il Fastnet : I leader della classifica generale della Volvo Ocean Race, i franco/cinesi di Dongfeng Race Team, hanno guidato la flotta oltre la famosa roccia del Fastnet in prossimità della punta meridionale dell’Irlanda. Ma i giochi restano aperti Quando sono passate meno di 24 ore dalla partenza di Cardiff, le prime sei barche sono racchiuse in sole tre miglia e continuano a navigare con vento leggero. La tensione nella undicesima tappa, penultima del ...

'Ci davano come outsider e ci battiamo per vincere la Volvo Ocean Race' : La vela è davvero uno sport di squadra, siamo cresciuti come gruppo. I più esperti hanno trasmesso esperienza ai giovani, che hanno ricambiato con la loro fortissima spinta motivazionale'. La ...

Volvo Ocean Race – Partenza al rallentatore nella decima tappa : La flotta della Volvo Ocean Race è stata costretta a una Partenza al rallentatore della decima tappa verso Göteborg, a causa di un’alta pressione che ha portato sole, e migliaia di spettatori, ma anche un vento incredibilmente leggero nella baia di Cardiff Un meteo favorevole, con sole e temperature quasi estive, hanno richiamato moltissimi spettatori sia nel Race Village di Alexandra Head che nella baia di Cardiff, con numeri che sono andati ...

Volvo Ocean Race – La Leg 10 - un altro sprint decisivo : Con una classifica cortissima, le prime tre barche della classifica generale sono distanziate di soli tre punti, la decima tappa sarà ancora una volta un frazione decisiva per designare il vincitore e chi occuperà gli altri gradini del podio La rotta della decima tappa ricorda quella del giro delle Isole Britanniche, una delle prove che hanno preceduto la Volvo Ocean Race. La flotta lascerà Cardiff per puntare verso nord, lungo la costa del ...

Volvo Ocean Race - Dongfeng davanti a tutti nella Sky Ocean Rescue In-Port Race di Cardiff : I primi tre team delle In-Port Race Series della Volvo Ocean Race hanno mantenuto la posizione sul podio anche a Cardiff “Siamo molto felici. E’ sempre bello vincere una In-Port Race,” ha dichiarato lo skipper Charles Caudrelier poco dopo aver tagliato il traguardo. “Credo che stiamo migliorando nelle regate inshore e per il team è un fattore positivo, per il morale, prima delle ultime due tappe.” Il leader della speciale classifica delle ...

#WorldOceansDay : Volvo e il progetto LifeGate PlasticLess : Nella Giornata Mondiale degli Oceani, il #WorldOceansDay, Volvo Car Italia annuncia la nascita di LifeGate PlasticLess, un progetto che punta a ridurre la presenza di plastiche nei mari italiani. Il progetto LifeGate PlasticLess sostenuto da Volvo Car Italia si inserisce in un impegno ad ampio raggio di Volvo Cars a favore del ridotto impatto ambientale […] L'articolo #WorldOceansDay: Volvo e il progetto LifeGate PlasticLess sembra essere ...

Volvo Ocean Race : una piattaforma per l’innovazione e il cambiamento red-line : Continua la battaglia contro l’inquinamento da plastica, molte novità dall’Ocean Summit durante la tappa di Cardiff Sull’onda di un video messaggio del Principe Carlo d’Inghilterra, il forum ha reso noti importanti passi e dati sull’inquinamento da micro-plastiche raccolti grazie al Programma Scientifico della Volvo Ocean Race che contribuisce allo sviluppo del movimento. Durante l’evento, svoltosi nel Race Village della città gallese di ...