Volkswagen e Ford verso alleanza nel veicoli commerciali

Volkswagen sigla intesa con Ford : La tedesca Volkswagen e la statunitense Ford hanno sigla to un memorandum di intesa e sono al lavoro per studiare alleanze strategiche volte a rafforzare entrambi i marchi e migliorare il rapporto con ...

Ford e Volkswagen si alleano : "Insieme per nuovi veicoli commerciali" : ROMA - La tedesca Volkswagen e la statunitense Ford hanno siglato un memorandum di intesa e sono al lavoro per studiare alleanze strategiche. I due colossi dell'auto puntano a rafforzare entrambi i ...

Usa : Ford-Volkswagen studiano alleanza : 4.38 Volkswagen e Ford stanno valutando come poter collaborare per competere meglio a livello globale. Le due società valutano una possibile alleanza strategica che potrebbe includere lo sviluppo congiunto di veicoli commerciali. "I mercati e i consumatori cambiano a una velocità incredibile. I due big hanno posizioni forti e complementari in differenti segmenti dei veicoli commerciali", afferma Thomas Sedra responsabile della strategia do ...