Vietato accogliere Il Parlamento ungherese modifica la Costituzione e fissa

(Di mercoledì 20 giugno 2018) Con 160 voti a favore e 18 contrari, ilha approvato una serie di emendamenti allache pongono invalicabili paletti all'accoglienza. In particolare, nessun cittadino straniero può insediarsi in Ungheria e coloro che sono arrivati nel Paese dell'Europa orientale attraverso una nazione dove non sono sottoposti a persecuzione o minaccia dirette non possono chiedere asilo. Praticamente si va a colpire tutti coloro che arrivano da Asia e Medio Oriente via terra, passando dalla Serbia.Inoltre, si prevede una condanna fino a un anno di carcere per chi aiuta i migranti, compresi rifugiati e richiedenti asilo. Ugualmente presente nella legge, un emendamento contro il sistema di redistribuzione europeo dei migranti in base alle quote. Il pacchetto di leggi, denominate 'Stop Soros' dal nome del filantropoGeorge Soros, sono state promosse dal ...