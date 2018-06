Video Russia Egitto 3-1 | highlights e gol della partita Mondiali 2018 | gruppo A

Video Russia-Egitto 3-1 - highlights Mondiali 2018 : Salah segna solo su rigore - padroni di casa avanti tutta : La Russia ha schiantato l’Egitto nella prima partita della seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali di calcio: i padroni di casa hanno battuto i ragazzi di Cuper con un netto 3-1. Andiamo a rivivere quanto accaduto nel match di questa sera. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su ...

Diretta/ Russia Egitto Mondiali 2018 (risultato live 0-0) streaming Video Mediaset : formazioni ufficiali - via! : Diretta Russia Egitto streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita, 2^ giornata girone A Mondiali Russia 2018. Allo Stadio San Pietroburgo i padroni di casa della Russia stanno affrontando l'Egitto nella sfida valida per il 2^ turno del Gruppo dei Mondiali di Russia 2018 e, quando sono trascorsi circa 10 minuti di gioco, il punteggio è di 0 a 0.

Mondiali 2018 Russia - per Mosca nella vasca : l'ennesima pazzia della Coppa del Mondo. IL Video : Volti dipinti, bandiere, cappelli eccentrici, tifo sfegatato e tanto tanto calore, negli stadi come per le strade delle città che ospitano le partite della Coppa del Mondo. Una delle immagini più ...

Il Mondiale di Russia 2018 si fa hot! Bacio lesbo fra due tifose : la ‘toccatina’ finale fa impazzire la folla [Video] : Russia 2018 si fa hot! Due tifose si concedono alla passione in mezzo alla folla: il video diventa subito virale Saremo anche in Russia, ma le sexy tifose presenti ai Mondiali sanno come alzare la temperatura! Due tifose, a giudicare dalle magliette tifose rispettivamente di Russia e Messico, si sono abbandonate alla passione baciandosi appassionatamente in mezzo alla folla. Al termine del video scappa anche una toccatina hot! Anche questo è ...

Mondiale Russia 2018 : Video e highlights gare 18 giugno 2018 : Video e highlights della giornata di ieri, lunedì 18 giugno, dei Mondiali di Russia 2018: ecco i goal più belli e i momenti da rivedere Il Campionato Mondiale di Calcio 2018 è entrato nel vivo con le fasi a girone. Direttamente dai campi di calcio dei Mondiali di Russia 2018, rivediamo insieme i Video e gli highlights delle partite di ieri, che hanno visto scontrarsi le squadre del Gruppo F e Gruppo G. Mondiali Calcio 2018: le partite di lunedì ...

Mondiale Russia 2018 : Video e highlights gare 17 giugno 2018 : Proseguono le fasi a girone del Mondiale Russia 2018: scopriamo insieme i risultati delle partite giocate ieri e i goal più belli realizzati Da pochi giorni si sono ufficialmente accessi i riflettori sul Campionato Mondiale di Calcio per squadre nazionali maggiori organizzato dalla FIFA. La 21esima edizione del Campionato Mondiale di Calcio 2018 è noto anche come Mondiale Russia 2018 visto che si svolge in Russia dal 14 giugno al 15 luglio 2018. ...