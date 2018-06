Verso le finestre intelligenti - 1 mln alla Bicocca per i brevetti : Roma, 20 giu. , AdnKronos, - L'energia fluisce dai vetri trasparenti delle ' finestre intelligenti ' direttamente ai sistemi di accumulo o per l'impiego immediato. Questa la vision con l'obiettivo, ...

Verso le finestre intelligenti - 1 mln alla Bicocca per i brevetti : Tutto questo in meno di cinque anni dai primi dati della ricerca sviluppata dai professori Sergio Brovelli e Francesco Meinardi del Dipartimento di Scienza dei materiali , 2014, e meno di due anni ...

Verso le finestre intelligenti - 1 mln alla Bicocca per i brevetti : Roma, 20 giu. (AdnKronos) - L'energia fluisce dai vetri trasparenti delle ' finestre intelligenti ' direttamente ai sistemi di accumulo o per l’impiego immediato. Questa la vision con l'obiettivo, sempre più vicino, di iniziare una vera e propria commercializzazione all’inizio del 2019. E adesso arriv

Giro d’Italia 2018 - le tappe chiave. Dove potrebbe decidersi la corsa rosa? Zoncolan - Finestre e cronometro sulla strada Verso la Rosa : 21 tappe per decidere il vincitore: sarà Chris Froome, per vincere il terzo grande Giro consecutivo? O sarà Tom Dumoulin, per confermarsi sul gradino più alto del podio? Oppure Fabio Aru, Thibaut Pinot o Miguel Angel Lopez, scalatori che possono provare a far saltare il banco? Il Giro d’Italia 2018 è aperto a diverse soluzioni e proprio il percorso potrebbe svolgere un ruolo fondamentale in tutto ciò: quali possono essere le frazioni che ...