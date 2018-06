Vela | al via l' Audi invitational racing

Vela - Giochi del Mediterraneo 2018 : i convocati dell’Italia. Flavia Tartaglini guida un gruppo ambizioso : Ci sarà anche la Vela tra gli sport che fanno parte del programma dei Giochi del Mediterraneo. A Tarragona vedremo solo quattro competizioni: la classe RS:X, ovvero il windsurf, maschile e femminile, la classe Laser Standard maschile e la classe Laser Radial femminile. Il contingente italiano, dunque, prevede pochi atleti, otto in totale. I convocati dell’Italia per la Vela ai Giochi del Mediterraneo 2018 Mattia Camboni Giovanni ...

Vela – Al via la Venice Hospitality Challenge : Si prepara al via la Venice Hospitality Challenge 2018 – Gran Premio della Città di Venezia Presentata ieri a Milano presso lo Show Room Expérience Pommery la quinta edizione della Venice Hospitality Challenge. Il fascino della grande Vela e un’eccellenza alberghiera famosa in tutto il mondo tornano riunite anche quest’anno sotto il segno di questa regata, vero e proprio Gran Premio della Città di Venezia poiché è l’unica che si disputa ...

Ginnastica artistica – Adrenalina al PalaVela di Torino : prende il via la finale dei campionati italiani : Adrenalina e polvere di magnesia al Palavela di Torino in occasione della finale dei campionati italiani di Ginnastica artistica Questo pomeriggio, al Palavela di Torino, ha preso il via la terza e ultima tappa dei campionati italiani di serie A e B di Ginnastica artistica maschile e femminile. La prima giornata di gare, interamente dedicata alla serie B, ha visto trionfare le ragazze della G.S.Audace, che si sono aggiudicate il ...

Vela – Il viaggio di Marco : prosegue un’avventura ricca di emozioni e di incontri : Marco Rossato ed il suo viaggio in giro per l’Italia: il racconto Da Nord a Sud grande accoglienza per il velista Marco Rossato, disabile agli arti inferiori, che sta circumnavigando il periplo italiano con la sola compagnia di Muttley, il suo fedele amico a quattro zampe. un’avventura ricca di emozioni quella organizzata dall’associazione “I timonieri sbandati”, iniziata il 22 aprile con la partenza dall’Arsenale di Venezia; un viaggio ...

TV - Rai Storia : “Italia - Viaggio nella bellezza” sVela i segreti dei castelli - non solo strutture di difesa : Non solo strutture di difesa. Dietro il concetto di “castello” si cela un altro mondo: “incastellare”, per secoli, ha significato creare nuovi abitati, rendere fertili nuove terre, sfruttare pascoli e miniere, creare senso di identità. Lo racconta l’appuntamento con la serie “Italia, Viaggio nella bellezza” che Rai Cultura propone lunedì 4 giugno alle 22.10 su Rai Storia. La provincia di Siena presenta una singolare quantità di fortilizi, tutti ...

Csi - al via Progetto Vela 4.0 : ANSA, - ROMA, 1 GIU - In tutta Italia il 2 giugno è anche il vela Day ed a Policoro , Matera, , nel cuore del Golfo di Taranto, si presenterà il nuovo Progetto vela 4.0, frutto del connubio tra il ...

La riVelazione di Lewandowski accende il calciomercato : “vado via dal Bayern Monaco” - ecco i club pronti ad accaparrarselo : Lewandowski ha deciso di lasciare il Bayern Monaco per iniziare una nuova pagina della sua carriera altrove, probabilmente lontano dalla Germania e dalla Bundes “Robert ha deciso, sente il bisogno di cambiare e affrontare nuove sfide. Abbiamo già avvisato i dirigenti del Bayern, sanno tutto. Non è una questione di soldi o di una squadra in particolare, tutti i club vorrebbero il miglior attaccante del mondo. Hoeness e Rummenigge hanno una ...

Vela : grandi risultati per l'Asd Via col vento - nel ricordo di Mirko Gallone : BRINDISI - La squadra sportiva della 'Asd Viacolvento Mirko Gallone' con l'imbarcazione Aria Top Secret, un Comet 41 s di circa 13 mt, ha iniziato la stagione velica 2018 nel segno tracciato già della ...

SVelate le città di Radionorba Battiti Live 2018 - al via da Ostuni il 1° luglio : tutte le date : Le città di Radionorba Battiti Live 2018 sono finalmente ufficiali. Il Festival musicale cardine del Sud Italia è pronto a riaprire i battenti con la data del 1° luglio in quel di Ostuni, svolgendosi dalla Puglia alla Basilicata. Il primo appuntamento è confermato in Piazza della Libertà. Con 16 anni di esperienza alle spalle, la manifestazione ideata e supportata dal Gruppo Norba conterà ancora su 5 tappe, a partire proprio da quella del 1° ...

Giuseppe Conte - l'amica riVela : 'Quel viaggio in Marocco? Era solo - non ho mai capito perché' : È vero che ad Avventure nel Mondo partecipano soprattutto single? "Io ero con due mie amiche mentre Conte era da solo". Com'è stato il viaggio? "Bellissimo. Abbiamo fatto Capodanno in piazza a ...

Giro d’Italia – Viviani sVela il segreto della sua vittoria di Iseo : “bisogna giocare a poker - essere un po’ tattici” : Elia Viviani e la quarta vittoria al Giro d’Italia 101: le sensazioni della maglia ciclamino al termine della 17ª tappa della corsa rosa Splendido poker per Elia Viviani al Giro d’Italia 2018. Il corridore della Quick Step Floors ha trionfato oggi nella volata di Iseo, conquistato la quarta vittoria in questa edizione 101 della corsa rosa. Tanta soddisfazione per l’italiano, maglia ciclamino, che ha battuto Bennett quasi al ...

Vela : al via gli eventi della 151 miglia-Trofeo Cetilar : Dal 31 maggio al via la nona edizione della 151 miglia-Trofeo Cetilar La nona edizione della 151 miglia-Trofeo Cetilar inizia ad entrare nel vivo con la prima serie di appuntamenti in programma nel week end al Porto di Pisa, preambolo della regata vera e propria che partirà nel pomeriggio di giovedì 31 maggio. Tre gli eventi in programma tra venerdì e domenica: il 151 Cetilar Trophy M32, secondo atto delle Cetilar Sailing Series dei catamarani ...

Playoff NBA 2018 - CleVeland-Boston 111-102 : James fa 44 e spazza via Boston - è 2-2 nella serie : Cleveland Cavaliers-Boston Celtics 111-102 Basta il primo quarto ai Cavaliers, proprio come in gara-3, per indirizzare e mettere le cose in chiaro in un match che ha avuto sin dalla palla a due un ...