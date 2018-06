Van Basten ‘punge’ la Juventus | “vince solo in Italia” | poi bordate anche alla Nazionale

Van Basten : "Juve forte ma vince solo in Italia. Il Milan? Fa male vederlo così" : Però c'è una differenza non da poco: il Milan dominava l'Europa e il mondo e quel ruolo è del Real. La Juve fa parte dell'élite, ma purtroppo vince solo in Italia'.

“Italia - che pena” - Van Basten distrugge la Nazionale azzurra : “merita di non essere al Mondiale” : Marco Van Basten ha espresso il suo pensiero sul calcio italiano, sottolineando come la Nazionale azzurra abbia meritato di non essere al Mondiale Non ha usato mezzi termini Marco Van Basten nei confronti dell’Italia, esclusa dal Mondiale e in piena rifondazione. Lapresse Il Chief Officer for Technical Development della FIFA si è soffermato sul momento del calcio azzurro, sottolineando come la mancata qualificazione alla Coppa del Mondo in ...

Van Basten / Mondiali 2018 : Italia scarsa come l’Olanda - mancano i big di una volta : Van Basten, Mondiali 2018. La stella rossonera racconta del suo pronostico per la competizione e giudica gli azzurri: l'Italia scarsa come la mia Olanda, non meritano la qualificazione.(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 10:20:00 GMT)

Van Basten : 'Italia scarsa come l'Olanda - mancano i big. Contro la Svezia una pena' : Però c'è una differenza non da poco: il Milan dominava l' Europa e il mondo e quel ruolo oggi è del Real. La Juve fa parte dell' élite, ma vince solo in Italia". "Mondiale, vinceranno le solite. ...