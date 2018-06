Vaccini | Stocker incontra ministro Grillo 

meteoweb.eu

(Di mercoledì 20 giugno 2018) Personale, liste di attesa, ma anche i. Questi i temi affrontati dall’assessora altoatesina Marthaassieme alla ministra della salute, Giulia Grillo. A margine della riunione della Commissione sanita’ della Conferenza di Regioni e Province autonome, svoltasi a Roma, l’assessoraha avuto la possibilita’ dire la ministra Grillo. Durante il colloquio si e’ parlato anche di un tema delicato come quello dei, eha ribadito che “e’ chiaro a tutti che iproteggono la popolazione e rappresentano un’importante misura di prevenzione. Per quanto riguarda l’obbligo vaccinale, pero’, e’ fondamentale poter contare su regole non solo certe ma anche pienamente comprensibili”. Durante l’incontro, la ministra Grillo ha ribadito di non voler condurre una discussione ...