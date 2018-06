Uti | possibile maggiore autonomia decisionale

Cremlino ribadisce - Vienna possibile sede summit PUtin-Trump : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

WSJ - possibile summit Trump-PUtin : 05.10 La Casa Bianca lavora all'organizzazione di un summit tra Trump e Putin. Lo il WSJ, citando fonti dell'amministrazione Usa. Al centro dell'operazione l'ambasciatore Usa a mosca John Huntsman, che è stato recentemente a Washington per tentare di programmare l'incontro. La pianificazione del vertice sarebbe ancora in una fase iniziale, con Casa Bianca e Cremlino che devono ancora accordarsi su data e luogo dell'eventuale faccia a faccia ...

“Ma quanti figli sono?”. È la donna che ne ha avUti di più nella storia. Contarli tutti è impossibile : ecco il numero record (che follia) : Se quella di Priamo, il leggendario sovrano di Troia, e dei suoi 100 figli era una leggenda. Questa che stiamo per raccontarvi è vera al 100%. La protagonista è una donna di nome Valentina che si è guadagnata il titolo di “più fertile” della storia con un numero di figli da prima pagina. Valentina Vassilyeva, la super mamma, di origini russe, tra il 1707 e il 1765 diede alla luce ben 69 pargoli, 67 dei quali raggiunsero l’età adulta: un record ...

GOVERNO ULTIME NOTIZIE - COTTARELLI : "POSSIBILE ESECUtiVO POLITICO"/ M5s-Lega - Salvini o Giorgetti premier? : GOVERNO ULTIME NOTIZIE, diretta consultazioni COTTARELLI oggi 30 maggio 2018: Sergio Mattarella ci ripensa su Lega-M5s? Le possibili date per le elezioni(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 13:08:00 GMT)

Chris Froome sfida Pantani : accoppiata Giro-Tour possibile? E con 4 Grandi Giri consecUtivi eguaglierebbe Merckx : Con il trionfo al Giro d’Italia 2018 Chris Froome è entrato nella storia del ciclismo, diventando il settimo corridore a conquistare la Tripla Corona, ovvero vincere tutti e tre i Grandi Giri. Un traguardo davvero straordinario, considerando anche che il britannico ha realizzato altri due primati: il minor tempo impiegato per ottenere questo risultato, solo 10 mesi e quello di corridore più anziano a realizzarlo, 33 anni. Il suo cammino però non ...

Governo : Mattarella - fatto tutto possibile per nascita esecUtivo :

Ma come diavolo è possibile? L’aUtista di questo furgone è l’uomo più fortunato del mondo : reggetevi forte : Le telecamere a circuito chiuso della città di Kolomyia, nella zona nord occidentale dell’Ucraina, riprendono un incidente potenzialmente mortale. Un uomo a bordo di un Fiat Doblò si avvicina a un incrocio, quando una Mercedes proveniente da sinistra urta il veicolo facendolo sbattere contro una Mazda. L’urto violento farà cappottare il furgoncino. L’epilogo sarà completamente inaspettato. L'articolo Ma come diavolo è ...

Nuovo record per Apple Music e prime indiscrezioni su un possibile servizio di contenUti video : Il servizio Apple Music sembra essere molto apprezzato dagli utenti, tant'è che il CEO dell'azienda, Tim Cook, ha da poco annunciato il raggiungimento di 50 milioni di abbonati! L'articolo Nuovo record per Apple Music e prime indiscrezioni su un possibile servizio di contenuti video proviene da TuttoAndroid.

Facebook sospende 200 app per possibile Utilizzo improprio di dati : Facebook dichiara di aver sospeso circa 200 app di terze parti per possibile utilizzo improprio dei dati: il social sta eseguendo numerosi controlli su migliaia di app per verificare non siano stati perpetrati abusi. L'articolo Facebook sospende 200 app per possibile utilizzo improprio di dati proviene da TuttoAndroid.

"Nessun inUtile rimpianto - e non è possibile etichettarmi" : Eduard Limonov probabilmente non esiste. Non come tutti gli altri umani, perlomeno. Non lo afferri, perché lui cambia, evapora, riappare, scappa e ritorna. È un mutaforma. È Eduard Veniaminovich ...

M5s e Lega respingono la proposta del capo dello Stato : 'no a esecUtivo di tecnici - elezioni il prima possibile' : Forza Italia insiste per l'incarico al centrodestra o in alternativa elezioni in autunno. L'appello del Colle viene invece raccolto dal Pd -

Renzi : “Impossibile votare un esecUtivo M5S. Il Pd non può governare - l’hanno deciso gli italiani” : No all'accordo di governo tra Pd e Movimento 5 Stelle. Ospite a Che tempo che fa, Renzi ha dichiarato: "Siamo seri. Chi ha perso le elezioni non può andare al Governo. Non possiamo rientrare dalla finestra dopo che gli italiani ci hanno fatto uscire dalla porta. I giochetti dei caminetti romani non possono valere più degli italiani"Continua a leggere

Salvini : "Io al governo il più in fretta possibile"/ Video - missione Lega : esecUtivo con M5s e centrodestra : governo, Salvini: "Non tradisco Berlusconi". Il leader della Lega e del centrodestra parte all'attacco del dialogo Pd-M5s per il nuovo esecutivo, ecco il Video(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 19:01:00 GMT)

Mazzinghi-BenvenUti : pace possibile : 'Tutto nella vita è possibile'. Così l'ex campione del mondo di pugilato Sandro Mazzinghi, in un'intervista pubblicata oggi nella cronaca de Il Tirreno, risponde a chi gli chiede se un giorno ci sarà un incontro e una stretta di mano con il suo storico rivale Nino Benvenuti. Nei giorni scorsi il campione di Pontedera ha inviato, ...