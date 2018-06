Usa - vice capo staff della Casa Bianca lascia il suo incarico : La Casa Bianca perde un altro pezzo. Joe Hagin, il vice capo dello staff, lascia l'incarico in luglio per tornare al settore privato. Il numero due di John Kelly è stata una delle figure chiave per i ...

Palumbo : vicenda parcheggio Ludovisi tutt’altro che chiUsa : Palumbo: chiederemo chiarezza sull’opera e su iter di realizzazione Roma – Di seguito le parole di Marco Palumbo, presidente della Commissione Capitolina Trasparenza. “La vicenda del parcheggio di via Ludovisi è tutt’altro che chiusa. Come emerso stamattina durante la riunione della commissione trasparenza, il permesso a costruire è scaduto il 31 maggio. Ma può essere rinnovato su richiesta del proponente”. Al di ...

La Corea del Nord contro gli Usa : “Il vicepresidente Pence è un ignorante” : Dopo le aperture gli insulti. Il vertice tra Trump e Kim del 12 giugno è sempre più in bilico. La Corea del Nord minaccia esplicitamente di farlo saltare i se gli Usa restano legati ad «atti illegali e oltraggiosi». Choe Son-hui, vice ministro degli Esteri e volto forte della diplomazia del Nord con gli Stati Uniti, ha rilevato che il faccia a facc...

SAN GIOVANNI ROTONDO - VICESINDACO CON GREMBIULE DI MUSSOLINI/ Anpi accUsa di Fascismo : "Una goliardata" : Il VICESINDACO di San GIOVANNI ROTONDO finisce su Facebook in una foto in cui indossa un GREMBIULE da cucina con l'immagine di MUSSOLINI, l'Anpi chide le dimissioni immediate(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 13:21:00 GMT)

Vice Bank of England : 'Economia in menopaUsa' : Stavo spiegando il significato della parola 'climacteric', un termine usato dagli storici dell'Economia per descrivere un periodo di bassa crescita della produttività nel corso del XIX secolo. La ...

Comunali di giugno - da Vicenza a RagUsa M5s a rischio flop : ROMA - 'A parte qualche famoso exploit le amministrative sono sempre state il nostro punto debole - ragiona un parlamentare del M5s - Ma stiamo affrontando il prossimo voto con una superficialità ...

I Joy-Con di Switch violano dei brevetti? Gamevice fa caUsa a Nintendo : Le compagnie che fanno causa a vari colossi dell'elettronica non sono di certo una novità e anche Nintendo ha avuto la propria dose di contenziosi da sbrogliare attraverso avvocati e processi vari. Proprio la grande N si trova ancora una volta invischiata in una questione di brevetti e presunte violazioni.In questo caso, come riporta Polygon, il motivo del contenzioso sono i Joy-Con, i particolari controller rimovibili di Switch il cui design ...

L’app Google Telefono a breve dovrebbe permettere di scegliere il device Bluetooth da Usare : Mishaal Tahman, editore di XDA Developers, ci anticipa una nuova funzionalità che dovrebbe essere a breve implementata dagli sviluppatori di Google Telefono L'articolo L’app Google Telefono a breve dovrebbe permettere di scegliere il device Bluetooth da usare proviene da TuttoAndroid.

Facciamo il punto su Birgi. Turano : "Vicenda Alitalia e i danni caUsati gridano vendetta : Per il rilancio dell'aeroporto e dell'economia che mette in moto ci vogliono fatti concreti e non parole. La prospettiva è, purtroppo, di un'estate di crisi totale. Da quando Ryanair non fa più base ...

Usa : il vicepresidente Pence vedrà presidente del Messico Nieto : Il vicepresidente degli Stati Uniti Mike Pence vedrà sabato mattina il presidente messicano Enrique Peña Nieto per un incontro a margine del Summit delle Americhe in corso in Perù. La notizia è stata ...

Usa : lascia viceconsigliere sicurezza nazionale : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...