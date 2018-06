Usa | Trump firma l' ordine esecutivo per riunire famiglie dei migranti

Bimbi in gabbia - Trump : “Terremo unite famiglie migranti”/ Usa - il Piano Ryan risolverà la situazione? : Papa Francesco ha bacchettato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump: “Immorale separare i figli”. Oggi l'annuncio del voto per tenere uniti i bambini con i loro genitori(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 21:08:00 GMT)

Usa - Trump sui figli separati dai genitori al confine con il Messico : “Firmerò ordine per tenere insieme le famiglie” : La “tolleranza zero” al confine tra Usa e Messico viene ridimensionata. Donald Trump ha annunciato che firmerà un testo per evitare le separazioni dei bambini dai genitori migranti che entrano illegalmente negli Stati Uniti. “Vogliamo tenere le famiglie unite“, ha dichiarato il presidente Usa alla Casa Bianca. “Firmerò qualcosa presto”, ha proseguito, spiegando che si aspetta che questo sarà seguito da una ...

Usa - Trump e la nuova stretta sui migranti. L'audio choc dei bambini : Critiche anche dalla Silicon Valley, dal ceo di Apple Tim Cook , politica 'disumana', da Mark Zuckerberg, tra i donatori di una raccolta fondi pro bimbi lanciata su Fb che ha già superato i 4 miloni ...

Usa - minori strappati ai genitori clandestini : il Papa critica Trump : In base alla nuova politica sull'immigrazione del presidente Donald Trump, le autorità Usa puntano a perseguire penalmente tutti i migranti colti ad attraversare illegalmente la frontiera col Messico,...

Migranti in Usa - Papa Francesco attacca Trump : "Immorale separare i figli dai genitori" : Il Pontefice ha duramente criticato le politiche migratorie dell'amministrazione Trump e la scelta di arrestare i Migranti separando genitori e figli, e rinchiudendo questi ultimi all'interno di vere e proprie gabbie. E sull'Aquarius: "Abbiamo il dovere di accogliere, poi ricollocare in Europa".

Usa - Trump in pressing sui repubblicani : serve legge su immigrazione

I bambini di Trump - alla frontiera Usa-Messico si assiste al regresso della storia : di Renato Foschi* Stanno facendo molto rumore le immagini e i suoni dei pianti e dei lamenti dei bambini separati dai genitori fuggiaschi che tentano di entrare nelle frontiere a sud degli Stati Uniti. I bambini vengono separati dai genitori che sono incarcerati per il tempo necessario alla giustizia americana, settimane o mesi, per giudicare i genitori e decidere se respingere il loro ingresso. I bambini vengono tenuti in veri e propri recinti ...

Usa - repubblicani contro Trump : basta separazione famiglie migranti | Ma la Casa Bianca rassicura : "Serve legge" : Dopo i video dei pianti dei bambini stranieri, divisi dai genitori e rinchiusi in centri di detenzione, la destra del Senato corre ai ripari. Il tycoon è pronto ad approvare norme che risolvano la questione

Usa - figli strappati ai migranti dal Messico. Gli arrivi non calano : la mossa di Trump per mostrarsi più duro in vista del voto : L’uscita dell’audio ottenuto da ProPublica – che raccoglie le voci e i pianti di dieci minori centro-americani detenuti in una struttura dell’immigrazione Usa – complica la vicenda delle famiglie di migranti separati al confine con il Messico. La segretaria alla sicurezza nazionale, Kirstjen Nielsen, ha cercato di difendere la strategia dell’amministrazione: “Non chiederemo scusa per il lavoro che abbiamo fatto, per quello che fanno le forze ...

«Basta far soffrire bambini innocenti» : gli Usa contro la tolleranza zero di Trump sui migranti : Chiusi in grandi gabbie di ferro e lasciati soli per giorni e giorni: la politica adottata dall'amministrazione americana nei confronti dei figli degli immigrati che hanno superato illegalmente il confine con il Messico indigna e fa scatenare la rivolta dei grandi quotidiani nazionali Usa, i bambini in lacrime interrogati dalle guardie di confine: ''Posso almeno andare con mia zia?''"