Usa | giornalista in lacrime mentre legge notizia su bimbi migranti

Usa - la giornalista legge la notizia dei bambini messicani in gabbia. Ecco come reagisce : La giornalista Rachel Maddow del canale MSNBC fatica a superare un momento di commozione nel suo show notturno, a mandarla in tilt la notizia dei bambini messicani che vengono separati con la forza dai loro genitori e rinchiusi per effetto della dura politica dell’immigrazione di Trump. L'articolo Usa, la giornalista legge la notizia dei bambini messicani in gabbia. Ecco come reagisce proviene da Il Fatto Quotidiano.

Babchenko è vivo - giornalista anti-Putin in conferenza/ Messa in scena 007 ucraini "Chiedo scUsa a mia moglie" : Kiev, ucciso giornalista russo dissidente Arkady Babchenko? No, si presenta in conferenza stampa: finta 007 Ucraina per sfuggire ad attentato dei servizi segreti russi(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 18:55:00 GMT)

Ucraina - ucciso giornalista russo Arkady Babchenko/ Kiev - morto dissidente anti Putin : Mosca “già ci accUsano” : Kiev, ucciso giornalista russo dissidente Arkady Babchenko: si era trasferito in Ucraina dopo "esilio" anti Putin. Mosca, "già ci accusano senza indagini". Le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 10:59:00 GMT)

Usa : nuovo presidente lobby armi - eletto giornalista Fox news

Roberto Spada - testata al giornalista : "Chiedo scUsa - ho visto tutto nero" : Roberto Spada torna a parlare di quanto accaduto lo scorso 7 novembre 2017 nell’ambito del processo che lo vede imputato per l’aggressione, assieme a Ruben Alvez del Puerto, al giornalista Rai Daniele Piervincenzi e del suo operatore Edoardo Anselmi. Intervenuto in collegamento diretto dal carcere di Tolmezzo, nel quale si trova detenuto da circa sei mesi, Spada ha ricostruito quando accaduto presso la palestra di sua gestione nella zona di ...

Roberto Spada : «Chiedo scUsa per la testata al giornalista - ho visto tutto nero» Video : «Mi sono rivisto nel Video e non mi sono riconosciuto» ha detto in aula nel processo che lo vede accusato di violenza privata e lesioni personali aggravate dal metodo mafioso per l'aggrassione a Ostia al cronista Rai Daniele Piervincenzi

L'ex ministro Landolfi si scUsa con Danilo Lupo per lo schiaffo. Il giornalista sporge denuncia : "Lo faccio per la categoria" : "Ho chiesto di venire in trasmissione per scusarmi con Danilo Lupo pubblicamente. Ho commesso un gesto esecrabile. Mi assumo tutta la responsabilità di quello schiaffo che farà più male a me che a Lupo". Dopo l'aggressione in pieno centro a Roma durante un'intervista, L'ex ministro Mario Landolfi ha parlato in diretta a 'Non è l'arena', in onda su La7, per condannare il suo gesto verso il giornalista Daniele Lupo.Il ...

Mino Taveri allontanato dalla tribuna stampa dello stadio Bernabeu - il giornalista si scUsa (Video) : Ieri, mezza Italia è stata coinvolta nelle varie tifoserie per la partita di Champions League, Real Madrid - Juventus, risultata fatale per la squadra bianco-nera che si è vista sottrarsi la possibilità di andare avanti nella competizione calcistica per un calcio di rigore subìto negli ultimi minuti della partita. Il team di Sport Mediaset si è trasferito in parte allo stadio Santiago Bernabeu di Madrid, fra cui anche il giornalista Mino ...