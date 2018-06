: #Usa: Ford-Volkswagen studiano alleanza - CyberNewsH24 : #Usa: Ford-Volkswagen studiano alleanza - TelevideoRai101 : Usa: Ford-Volkswagen studiano alleanza - IlGiannon : @stebellentani @Agenzia_Italia Non sapevo che Amazon potesse legiferare, magari possiamo chiedere a Trump come ha c… -

stanno valutando come poter collaborare per competere meglio a livello globale. Le due società valutano una possibilestrategica che potrebbe includere lo sviluppo congiunto di veicoli commerciali. "I mercati e i consumatori cambiano a una velocità incredibile. I due big hanno posizioni forti e complementari in differenti segmenti dei veicoli commerciali", afferma Thomas Sedra responsabile della strategia do.(Di mercoledì 20 giugno 2018)