USA | deficit partite correnti in aumento ma meno del previsto

USA -Cina - intesa per ridurre il deficit commerciale americano : L'accordo raggiunto in consultazioni svoltesi a Washington: Pechino si impegna ad aumentare le importazioni di prodotti statunitensi, soprattutto agricoli ed energetici.

