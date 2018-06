USA | abitare su quattro ruote | l’incredibile trasformazione del bus in una casa FOTO

sportfair

(Di mercoledì 20 giugno 2018) Una ragazza del New Jersey è riuscita a coronare il sogno di trasformare un vecchio autobus del 1966 in un appartamento con tutti i confort Jessie Lipskin, ragazza del New Jersey (USA), non riusciva a togliersi dalla testa un vecchio autobus del 1966, fino a quando la donna lo ha comprato e con duro lavoro lo ha trasformato in unamobile. Come dimostrano le immagini che vi proponiamo, il vecchio autobus era messo decisamente male, sia all’esterno, ma soprattutto all’interno dell’abitacolo. Dopo tre anni di restauro, l’aspetto del bus è stato totalmente stravolto e i suoi interni si sono trasformati negli ambienti di unadotata di tutti i confort, non mancano infatti cucina, bagno, camera da letto e salotto, il tutto realizzato sfruttando materiali di riciclo ed ecosostenibili. L'articolo USA,sudel bus in una ...