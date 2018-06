Uruguay-Arabia Saudita | Mondiali 2018 | orario d’inizio e come vederla in tv

oasport

(Di mercoledì 20 giugno 2018) Si completa la seconda giornata del Gruppo A deidi calcio di Russiacon una partita che, almeno sulla carta, sembra non avere storia. Alla Rostov Arena di Rostov sul Don, infatti, saranno di fronte l’del CT Oscar Washington Tabarez e l’, reduce dalle cinque reti subite dai padroni di casa della Russia nel match inaugurale. Per l’Albiceleste si presenta la classica occasione da non lasciarsi sfuggire per salire a quota sei punti nel Girone A e mettere una seria ipoteca sul passaggio del turno in prima posizione, in attesa dell’ultimo impegno contro la Russia.vedrà il fischio d’inizio alle ore 17.00 con il duo d’attacco Edinson Cavani e Luis Suarez a caccia di gol per chiudere la pratica in fretta. Per i sauditi, invece, il match rappresenta l’ultima speranza di mantenere ancora vive le ...