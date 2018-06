Uomini e Donne | Francesca Cipriani si candida come tronista

lanostratv

: Salvini vuole guadagnare qualche punto nei sondaggi sulla pelle di bambini e disperati. L’Italia ha difeso l’onore… - graziano_delrio : Salvini vuole guadagnare qualche punto nei sondaggi sulla pelle di bambini e disperati. L’Italia ha difeso l’onore… - robertosaviano : Su Salvini non avevo alcuna speranza, ma Lei, ministro Toninelli, pensavo fosse - almeno - una brava persona. E voi… - emergency_ong : Negare l’attracco ai porti a una nave che trasporta donne, uomini, bambini salvati in mare è un gesto inumano. Prima le persone. -

(Di mercoledì 20 giugno 2018)punta al trono diè finito ormai da alcune settimane, ma la redazione è già all’opera per trovare i nuovi protagonisti per la prossima stagione. A tal proposito, durante un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv, ha fatto sapere di puntare al trono per trovare finalmente la sua anima gemella. Difatti la ex naufraga della tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi ha dichiarato al magazine diretto da Riccardo Signoretti: “Non sono molto fortunata in amore e finora non sono riuscita a trovare la persona giusta. Proprio per questo vorrei fare un appello a Maria De Filippi: Maria aiutami. Quando ero all’Isola, Rosa mi ha raccontato che si è innamorata di Pietro a, con il quale si sposerà. Quindi il programma ti dà la possibilità di incontrare l’anima gemella.” In ...