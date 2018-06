UNISPACE+50 | un High Level Segment per celebrare i 50 anni della prima conferenza delle

meteoweb.eu

: RT @ASI_spazio: Si è aperto a Vienna, presso la sede delle Nazioni Unite UNISPACE+50, High Level Segment all’interno della 61ma sessione de… - aibexint : RT @ASI_spazio: Si è aperto a Vienna, presso la sede delle Nazioni Unite UNISPACE+50, High Level Segment all’interno della 61ma sessione de… - francescorea : RT @ASI_spazio: Si è aperto a Vienna, presso la sede delle Nazioni Unite UNISPACE+50, High Level Segment all’interno della 61ma sessione de… - SpazioInGioco : RT @ASI_spazio: Si è aperto a Vienna, presso la sede delle Nazioni Unite UNISPACE+50, High Level Segment all’interno della 61ma sessione de… -

(Di mercoledì 20 giugno 2018) Dal 18 giugno Vienna si è riempita di delegati e rappresentanti dei paesi membriNazioni Unite eOrganizzazioni spaziali internazionali per l’apertura dei lavori dell’evento inter-governativo, unall’interno61ma sessione del Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (COPUOS) peri 50Nazioni Unite sullo spazio. L’evento, preparato ormai da due, vede la presenza di una vasta delegazione italiana guidata dall’Ambasciatore italiano presso le Organizzazioni Internazionali a Vienna, Maria Assunta Accili, che ha partecipato attivamente ai lavori preparatori. In particolare l’Italia, attraverso l’Agenzia Spaziale Italiana, ha promosso due iniziative di cooperazione multilaterale legati agli obbiettivi dell’Agenda 2030 dello sviluppo sostenibile: Open Universe, iniziativa presentata ...