Una Francia da giocare

Francia e Germania cercano Una nuova intesa per l'Europa : ... formata dai socialdemocratici che spingono per l'accettazione delle proposte francesi, e la destra della Csu, l'ala bavarese del suo partito che vuole inasprire la politica migratoria della Germania ...

Francia e Germania cercano Una nuova intesa per l’Europa : Emmanuel Macron e Angela Merkel s’incontreranno faccia a faccia il 19 giugno per definire i nuovi equilibri europei. Leggi

In Francia Una donna accoltella due persone urlando “Allah Akbar” : Una donna è stata arrestata a Seyne-sur-Mer, in Francia, dopo aver ferito con un’arma da taglio due persone alla cassa di un supermercato, urlando «Allah Akbar!». Lo riportano i media francesi. La donna ha ferito al torace un cliente del supermercato, ora ricoverato in ospedale, e una cassiera, colpita in modo meno grave. ...

Francia : arrestati il padre e la madre di Una bimba uccisa e mutilata nel 1987 : I genitori della piccola sono stati arrestati il 12 giugno grazie a un esame del DNA, che ne ha rivelato il collegamento con un orribile delitto compiuto nel 1987.

Italia vs Francia : crisi sul caso Aquarius/ Da Parigi nessUna scusa : Italia vs Francia: caso migranti Aquarius apre la crisi istituzionale dei due Paesi. Salta vertice ministri Economia, Conte “senza scuse non andrò venerdì a Parigi” ma Macron non si scusa(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 22:46:00 GMT)

Meloni : non siamo Una colonia di Francia : 22.08 "Se il Presidente francese si permette di trattare l'Italia come una colonia è perché la considera tale e se lo fa è perché i governi precedenti hanno permesso alla Francia di fare il bello e cattivo tempo,di saccheggiare le nostre imprese,di dare lezioni quando non sono in grado di fare quello che chiedono ai loro confinanti". Lo ha detto Giorgia Meloni,leader di FdI in tv su Rete 4. "Bombardando la Libia hanno creato il caos ...

Tensione Italia-Francia : Salvini chiede le scuse<br>Eliseo : "NessUna richiesta ufficiale" : 17.15 - La richiesta di scuse avanzata dal ministro dell'Interno Matteo Salvini non era da ritenersi ufficiale. È quello che sostiene l'Eliseo, che oggi pomeriggio ha diffuso una breve nota per spiegare - e alimentare ancora di più la Tensione - che "la Francia non ha ricevuto alcuna richiesta ufficiale di scuse da parte dell’Italia".Di fronte a una dichiarazione ufficiale come questa, aspettiamoci a breve una risposta feroce da Salvini o da ...

Aquarius - la Francia : Italia vomitevole. Conte : aspetto Una telefonata di scuse : Il premier Italiano avrebbe dovuto incontrare Macron, ma le accuse per la vicenda della nave Aquarius hanno compromesso i rapporti

Forti piogge in Francia : treno deraglia a Parigi per Una frana - 7 feriti : A causa delle Forti piogge, un treno è deragliato tra Orsay et Saint-Remy-les-Chevreuse, nell'area di Parigi. "Una frana ha portato tre carrozze fuori dai binari, fortunatamente ci sono solo sette feriti lievi che sono già in cura", ha dichiarato il ministro dei Trasporti.

Nazionale - ce n’è Una che va ai Mondiali : l’Italdonne si qualifica a Francia 2019. Non accadeva da 20 anni : Girelli, Salvai, Bonansea e via, tutte in Francia. C’è un’Italia che va ai Mondiali di calcio, quella femminile allenata da Milena Bertolini. Uno schiaffo ai tanto osannati colleghi ‘azzurri’ che invece guarderanno Russia 2018 dal divano. Non succedeva da vent’anni, ovvero dall’edizione disputata negli Stati Uniti nel 1999, che la Nazionale femminile raggiungesse questo traguardo. Il passo decisivo per le ...