Una cena davvero chic | questo ristorante è il più bello al mondo

Portogallo - Marocco - Evra : 'Ronaldo è Una macchina - ma se vi invita a cena non andate...' : Più che la tripletta , la rovesciata allo Stadium di Torino , o l'ennesima vittoria in Champions , dopo la serata magica di Sochi si è preso ora anche l'applauso spontaneo di mezzo mondo, mettendo in ...

A Milano - Una cena per celebrare i 50 de L’Uomo Vogue e il suo ritorno : Si è svolto negli spazi storici del Salumaio di Montenapoleone, l’evento di celebrazione del 50esimo anniversario de L’Uomo Vogue, tornato in edicola il 12 giugno con una formula completamente rinnovata. Il magazine, sotto la direzione di Emanuele Farneti, verrà distribuito principalmente con Vogue Italia. In questa occasione L’Uomo Vogue – da cinquant’anni interprete dell’eleganza maschile – e Acqua di Parma – simbolo di ...

Evra : “Ronaldo Una macchina e se vi invita a cena non ci andate” : “Se Cristiano Ronaldo vi invita a mangiare è meglio dirgli di no”. E’ la curiosa affermazione di Patrice Evra ex compagno di squadra di CR7 ai tempi del Manchester United. In una intervista a ITV Sport il giocatore francese ha voluto ricordare un episodio. “Cristiano mi aveva detto di andare dopo l’allenamento a casa sua; sono andato, ero stanco, e a tavola c’era solo una insalata, del pollo e ...

“Mi sono vista allo specchio e sono crollata”. Simona Ventura - spunta Una verità segreta. Un retroscena impensabile : “C’è stato un momento, due anni fa, quando sono andata ospite al “Maurizio Costanzo”. Quando mi sono guardata mi sono messa a piangere. allora lì ho detto stop”. Simona Ventura si confessa e sono parole inaspettate. L’ex signora Bettarini, tornata in pista dopo qualche mesi di fermo, affronta un momento particolare della sua vita durante la quale si è sottoposta a diversi interventi di chirurgia estetica. Una fase che, pare, sia legata a doppio ...

Federico Alotto racconta Una scena di Ulysses : a dark odyssey : “Questo è un film intimo che scava nella psicologia di ogni personaggio. Per questo ho deciso di lavorare molto con i primi piani”, dice il regista. Leggi

Francesco Patierno racconta Una scena di Diva! : “L’attrice Valentina Cortese viene invitata a casa da un produttore americano, che ha organizzato un’orgia per mettere a proprio agio gli ospiti”, dice il regista. Leggi

Una serata di danze Orientali Con "Khamsa". L'antico Oriente in scena al "Vinelli" di Talsano : Il fantastico mondo delL'antico Oriente andrà in scena domenica 24 giugno alle ore 21 al Politeama Vinelli di Talsano con la terza edizione dello spettacolo "Khamsa", termine arabo che indica il cinque, cioè la ...

Michele Cinque racconta Una scena di Iuventa : “Nel giugno 2016 sono partito con la nave Iuventa per la prima missione nel Mediterraneo centrale”, dice il regista. Leggi

Torino - il compagno è musulmano - loro posticipano la cena di classe per il Ramadan : “Una cosa normale per noi” : Reda Herradi, 17 anni, nato in Italia da genitori marocchini, rispetta il Ramadan e può rompere il digiuno solo dopo le 22. Per questo i suoi compagni dell’Albert Einstein, il liceo scientifico di Torino in cui frequenta la 3A, hanno posticipato la cena di classe per consentire al compagno musulmano di partecipare. “Mi avevano avvisato due giorni prima che avrebbero posticipato la cena per stare tutti insieme. Ci sono tanti altri ...

Paolo Sassanelli racconta Una scena di Due piccoli italiani : “Questa scena è stata girata a Bari nel periodo più caldo della scorsa estate. Era tutto improvvisato ed è stato veramente divertente”, dice il regista. Leggi

Una cena a base di... calcio : Guardiola - Sacchi e Sarri insieme a Milano Marittima : Primo, secondo e dessert. Tutto a base di… tattica e pallone. E il cibo? Spazio anche per quello, ma se i tre commensali sono Maurizio Sarri, Arrigo Sacchi e Pep Guardiola , le pietanze passano ...

In scena il conflitto generazionale di Una società che ha perso l'educazione : Questo e altro si legge, o si ascolta uscendo dagli spettacoli, se capita la fortuna di assistere a un lavoro della Piccola Compagnia Dammacco. Piccola lo è davvero: fondata a Modena nel 2009 dal ...