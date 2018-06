Un libro celebra Emiliano Mondonico : Un uomo “dal cuore grande come uno stadio”, tutto famiglia, pane e salame. Semplice, eppure mai scontato, nella vita come sul campo da calcio, da giocatore prima e da allenatore poi. La Stampa celebra Emiliano Mondonico , il tecnico che negli anni più recenti ha incarnato meglio lo spirito granata, con ‘Tutto il Toro del Mondo’. L'articolo Un libro celebra Emiliano Mondonico sembra essere il primo su CalcioWeb.

Calcio : libro celebra Emiliano Mondonico : ANSA, - TORINO, 19 GIU - Un uomo "dal cuore grande come uno stadio", tutto famiglia, pane e salame. Semplice, eppure mai scontato, nella vita come sul campo da Calcio , da giocatore prima e da ...

Santa Cecilia fa 140 - il conservatorio di Roma celebra con un live e un libro : Quest'anno ha raggiunto per la prima volta il 27º posto nella classifica Qs World University Rankings dei migliori atenei italiani nel mondo. Al conservatorio , che vanta 165 corsi diversi, sono ...

Giornata mondiale del libro : incontri ed eventi per celebrarla : In tutto il mondo, oggi si celebra la Giornata del libro e del diritto d'autore. L'Unesco ha istituito la Giornata mondiale del libro nel 1996, per promuovere la lettura e l'importanza di leggere, dato che i ...