Un finale amaro per Nordgren a Cipro

Rally : Salento dal finale amaro per Parolaro-Manfredi : Avvio buono e finale amaro per l’equipaggio composto da Parolaro-Manfredi in Salento Era partita molto bene, al di sopra delle aspettative, la gara salentina del giovane pilota Parolaro Nicolas in coppia con Jasmine Manfredi. Il duo infatti, dopo aver preso le misure nello shakedown, ha da subito fatto intendere di poter ben interpretare le caratteristiche e insidiose prove salentine. A dimostrazione di ciò, l’equipaggio faceva segnare il ...

Cagliari-Atalanta 1-0. I sardi fanno festa nel finale. Dea k.o. amaro : chiude 7ª : Un gol nel finale di Ceppitelli di testa regala tre punti e tanta gioia alla Sardegna Arena. k.o. amaro ma senza grosse conseguenze per l'Atalanta che rimane settima a causa della vittoria del Milan ...

finale di Lucifer - un cliffhanger che lascia l’amaro in bocca : i piani per la 4ª stagione e due episodi inediti (video) : Il Finale di Lucifer, che ci auguriamo sia solo di stagione e non di serie, è andato in onda stanotte negli Stati Uniti, lasciando tutti con l'amaro in bocca. Il grosso cliffhanger con cui si è concluso l'episodio "A Devil On My Word" merita assolutamente di avere un seguito. È stato detto fin dall'inizio. Il tema centrale della terza stagione è stato l'identità, scoprire chi siamo, qual è il piano di Dio e se siamo in grado di controllare il ...

DIRETTA/ Napoli Torino - risultato finale 2-2 - info streaming video e tv : pareggio amaro per il Napoli : DIRETTA Napoli Torino, info streaming video e tv: ultime speranze scudetto per i partenopei, i granata del grande ex Mazzarri sono ormai tranquilli.