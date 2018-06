Ufficiali i finalisti delle Targhe Tenco 2018 | anche Ermal Meta in corsa per il premio

optimaitalia

: Ufficiali i finalisti delle Targhe Tenco 2018, anche @MetaErmal in corsa per il premio simbolo dei cantautori… - OptiMagazine : Ufficiali i finalisti delle Targhe Tenco 2018, anche @MetaErmal in corsa per il premio simbolo dei cantautori… -

(Di mercoledì 20 giugno 2018) Isono finalmente. Noti gli artisti che si contenderanno in, suddivisi in sei categorie, quattroquali tutte dedicate alla canzone d'autore.sei sezioni annunciate per l'edizione, una è dedicata agli interpreti e una ai dischi di autori vari, che abbiano dichiarato l'intento per il quale abbiano deciso di riunire i loro brani in una compilation. I nomi degli artistisono emersi a seguitovotazioni di una giuria di esperti di musica, che giudica il lavoro ascoltato e prodotto durante tutto l'anno. La seconda votazione è in programma per i primi giorni di luglio, dal quale emergeranno i nomi dei vincitori di categoria. Tutti i premi saranno consegnati in occasione della cerimonia di premiazione della Rassegna della Canzone d'Autore, ospitata dal Teatro Ariston di Sanremo dal 18 al 20 ottobre. Per la ...