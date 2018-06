Turista di 33 anni annega nel lago di Ledro

Leo Lenard - il Turista tedesco centenario che da 60 anni va in vacanza a Cervia : Leo Lenard, il turista tedesco centenario che da 60 anni va in vacanza a Cervia Una cena tipica e una targhetta con scritto “Grazie”, così la cittadina romagnola ha celebrato il suo ospite più fedele Continua a leggere L'articolo Leo Lenard, il turista tedesco centenario che da 60 anni va in vacanza a Cervia proviene da NewsGo.

Scavi di Pompei - Turista calpesta tesori dell’antica città/ E' polemica : "danni da pressione antropica" : Scavi di Pompei: scatta la polemica dopo la foto di un turista francese seduto sulla colonna della Basilica. Archeologi, studiosi e guide turistiche in rivolta.(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 16:35:00 GMT)

Napoli - i falchi fermano lo scippatore di un Rolex ai danni di una Turista tedesca : Lunedi scorso, gli agenti della Polizia di Stato della IV sezione Criminalità diffusa 'falchi' della Squadra Mobile hanno sottoposto a fermo di indiziato, convalidato in data odierna, S.S.E., 29enne ...

Investe una donna con la bici - Turista italiano in carcere a Tokyo : “Rischia 5 anni” : L'allarme lanciato dal padre del 27enne Piero Vincent Mazzarella: "Si è fermato e ha soccorso la donna che è finita in ospedale ma non si conosce la dinamica dell’incidente e di cosa lo accusano"Continua a leggere

Turista inglese violentata a Sorrento : 5 arresti due anni dopo : Turista inglese violentata a Sorrento: 5 arresti due anni dopo I fatti risalgono al 2016, la vittima sarebbe stata stordita con un drink contenente la droga dello stupro. I 5 presunti responsabili, dipendenti dell'hotel dove alloggiava la donna, sono accusati di violenza di gruppo con l'aggravante di uso di sostanza ...

“È successo così”. Ma la sua versione non convince - è giallo a Bari. Vittima una Turista americana di 65 anni in vacanza in Puglia con il marito : La chiamata con la richiesta di aiuto è partita poco dopo le 7.30. I soccorsi hanno impiegato poco meno di 10 minuti ad arrivare sul posto ma non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. La Vittima era una turista americana di 65 anni in vacanza a Bari. In casa con lei il marito che, secondo le ultime ricostruzioni, avrebbe chiamato i soccorsi. Potrebbe trattarsi di una morte naturale ma sono in corso i rilievi del medico legale ...

