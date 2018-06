Tumori della pelle | ecco il principale fattore di rischio e i 5 segnali da non trascurare

Effetti collaterali delle cure per i Tumori della testa e del collo : consigli per i pazienti : Le recenti revisioni e linee guida “tumori della testa e del collo. Una guida per il paziente” della Società Europea di Oncologia (ESMO) sono state redatte in italiano per supportare i pazienti affetti da queste neoplasie. Per questo tipo di tumori vengono considerati i trattamenti eseguiti e le loro conseguenze a lungo e breve termine. La prevenzione degli Effetti collaterali nasce dalla abolizione dei fattori di rischio che sono gli stessi che ...

Caserta - Ambulatorio della Solidarietà : intercettati 3 Tumori in fase precoce - 3 sospetti melanomi e 8 noduli sospetti alla tiroide : Tre tumori al seno ancora asintomatici, tre sospetti melanomi e otto diagnosi di noduli alla tiroide da approfondire con ago aspirato. Sono numeri importanti quelli che emergono dalle visite gratuite, addirittura 450, realizzate dall’Associazione Italiana Direttori Generali in Sanità, Associazione House Hospital onlus, Cooperativa Percorsi per Crescere onlus, l’Osservatorio Regionale Oncologico, l’Associazione Underforty Breast Women onlus e la ...

Viggiano : domani 25Giornata dello Sport e della Solidarietà dell'Associazione Nazionale Tumori : domani, domenica 17 giugno a Viggiano , presso lo Stadio Comunale "A. Coviello", alle ore 16.00 si svolgerà la 25Giornata della Solidarietà e dello Sport , organizzata dall'Amministrazione comunale e dall' Associazione Nazionale Tumori . Si tratta di una manifestazione nata con il principale scopo di promuovere ed incentivare progetti di ricerca ...

La Casa di Cura "Regina Pacis" di San Cataldo si conferma eccellenza nell'ambito della prevenzione dei Tumori femminili : Si tratta, quindi, di un servizio convenzionato: "un punto d'orgoglio sia per la Clinica "Regina Pacis", convinta che scienza e innovazione debbano essere offerte a tutti coloro che necessitano, sia ...

Tumori della sfera maschile : se diagnosticati nelle fasi iniziali “hanno tassi di guaribilità intorno al 90%” : “I Tumori della sfera maschile, se diagnosticati nelle fasi iniziali, hanno tassi di guaribilità intorno al 90%. Per questo oggi è un momento fondamentale per combattere il cancro. – Così Francesco Schittulli, presidente della LILT, Lega Italiana per la Lotta Contro i Tumori, apre il convegno ‘Prevenzione oncologica maschile: tra utopia e necessità non differibile’, che si è tenuto oggi a Roma, al Tempio di ...

Roma - gli abitanti della terra dei fuochi della Capitale scrivono al ministro Costa : “Qui più Tumori che altrove. Ci aiuti” : “ministro, ci aiuti. Temiamo per le nostre vite e per quelle dei nostri figli”. La prima pec sulla casella di posta del nuovo titolare all’Ambiente arriva dalle popolazioni della terra dei fuochi. Non da quella campana, che Sergio Costa conosce bene avendoci lavorato per anni da comandante regionale della Guardia Forestale. La prima mail al nuovo ministro arriva invece da Roma est, dove la gravità dei danni ambientali perpetrati negli ...

Tumori : LILT dedica una campagna informativa alla salute della sfera genitale maschile : Una giornata completamente dedicata alla salute della sfera genitale maschile: è la Prima Giornata Nazionale Prevenzione Uomo, quella che lancia LILT, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, per il 14 giugno, accompagnandola con il “Percorso Azzurro – LILT For Men”, una campagna di informazione per diffondere la cultura della prevenzione anche nell’uomo. “In Italia sono proprio gli uomini quelli a cui vengono diagnosticati più ...

Tumori della pelle - prevenzione Asp Ragusa : visite gratuite a Modica : Tumori della pelle all’Asp di Ragusa al via campagna di prevenzione 2018. visite gratuite a partire da lunedì 4 giugno e fino al 9 luglio.

Tumori - ‘race for the cure’ : screening del cavo orale al Villaggio della Salute : Un team di studenti e medici del dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e maxillo facciali dell’Università Sapienza di Roma, diretto da Antonella Polimeni, è presente al Villaggio della Salute della ‘Race for the cure’ al Circo Massimo a Roma per visite e screening oncologico sul cavo orale. “Abbiamo aderito alla Race for the cure anche per informare, suggerendo alle donne i migliori comportamenti utili ad eliminare ...

Tumori : 240 nuovi casi l’anno di “Merkeloma” - il più raro della pelle : Il Merkeloma, o carcinoma a cellule di Merkel è un raro tumore della pelle, descritto per la prima volta nel 1972 e definito come carcinoma neuroendocrino della cute. Colpisce un sottogruppo di cellule neuroendocrine cutanee, le cellule di Merkel, dalle quali prende il nome. In Italia vengono diagnosticati ogni anno 240 nuovi casi di Merkeloma, con una prevalenza stimata di 1.400 casi nel 2016. In Europa rappresenta meno dell’1% di tutti i ...

Tumori - raccolta ‘big data’ : nasce l’Istituto Oncologico della Sapienza : La realizzazione di una piattaforma informatica finalizzata all’accesso a nuove terapie in fase di sperimentazione clinica. E’ l’obiettivo dell’Istituto Oncologico universitario nato all’Università Sapienza di Roma. Sarà il rettore Eugenio Gaudio a presentare il progetto in apertura del convegno ‘Sapienza Meets MD Anderson Cancer Center’, una due giorni (giovedì 17 e venerdì 18 maggio) organizzata ...

Torna l’appuntamento con l’Azalea della Ricerca di AIRC - il fiore simbolo della lotta contro i Tumori femminili : Domenica 13 maggio in 3.700 piazze Torna l’Azalea della Ricerca dell’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, un regalo speciale per festeggiare le mamme e tutte le donne. Questo fiore, simbolo della salute femminile, ha permesso ad AIRC, solo negli ultimi 5 anni, di investire oltre 64 milioni di euro per sostenere 498 progetti di Ricerca e 126 borse di studio per studi sulla prevenzione, la diagnosi e la cura dei tumori ...

Novartis ottiene l'OK della FDA al trattamento combinato per Tumori tiroide : Buone nuove per la farmaceutica svizzera Novartis , che si porta sui massimi intraday a 77,44 franchi svizzeri , +0,9%, , dopo l'OK dell'autorità per i farmaci USA all'uso combinato di due farmaci per ...