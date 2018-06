Tuffi | Tania Cagnotto | “Ad ottobre proverò a tornare ad allenarmi Ho smesso di colpo e

oasport

(Di mercoledì 20 giugno 2018) “Adad. Uscirò dalla maternità perché faccio ancora parte del corpo sportivo della Guardia di Finanza e farò qualche allenamento per vedere come reagirà il mio corpo. Sento il bisogno fisico di rifare qualcosa, hodie non è stata una scelta intelligente“. Cosìnon esclude, dunque, un suo ritorno alle gare, dopo i tentennamenti di questi mesi che sono seguiti alla nascita di sua figlia Maya. Dunque, alla presentazione del suo libro “Oro, argento e“, l’azzurra apre la porta ad un ritorno agonistico nelle gare in sincro con la sua amica Francesca Dallapé, anche lei diventa mamma poco dopo i Giochi Olimpici di Rio 2016. Il sogno sarebbe quello di partecipare alle Olimpiadi di Tokyo 2020 anche se le difficoltà non mancheranno: ” Finora ho fatto solo ginnastica per mamme e bambini, ...