Trump | lacrime bimbi male politicamente

Le lacrime di gioia del "pontiere" Dennis Rodman per l'incontro Trump-Kim : "Felicissimo - me lo merito" : L'ex giocatore Nba, Dennis Rodman, ha espresso in lacrime - in una dichiarazione alla Cnn - il suo sostegno allo storico vertice tra il presidente americano, Donald Trump, e il leader nordcoreano, Kim Jong-Un.Il leggendario campione dei Chicago Bulls, che ha visitato la Corea del Nord cinque volte e si dichiara amico di Kim, ha espresso il suo desiderio che "il summit sia un successo" ed è "felice di far parte di questo"."Me lo merito", ...